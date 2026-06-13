Η Εθνική Γυναικών συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στο European League, επικρατώντας της Πορτογαλίας με 3-2 σετ και ολοκληρώνοντας αήττητη τη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης.

Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε σε αρκετά σημεία του αγώνα, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έδειξε ψυχραιμία και ποιότητα στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την Ελλάδα είναι το τρίτο τουρνουά της διοργάνωσης στην Εσθονία. Εκεί, θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Λετονία το Σάββατο 20 Ιουνίου (16:00) και στη συνέχεια την οικοδέσποινα Εσθονία την Κυριακή 21 Ιουνίου (16:00).

Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στο πρώτο σετ και προηγήθηκε από νωρίς με 4-0. Παρότι η Πορτογαλία κατάφερε να ισοφαρίσει σε 8-8, οι διεθνείς ανέβασαν την απόδοσή τους και με ένα εντυπωσιακό σερί 6-0 ξέφυγαν με 16-10. Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει, με το σκορ να φτάνει στο 21-11, πριν η Εθνική κατακτήσει το σετ με 25-15.

Στο δεύτερο σετ, η «γαλανόλευκη» διατήρησε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά και προηγήθηκε με 9-3, δείχνοντας έτοιμη να κάνει το 2-0 στα σετ. Ωστόσο, οι Πορτογαλίδες αντέδρασαν και κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Από το 19-13 υπέρ της Ελλάδας, πλησίασαν και πέρασαν μπροστά με 23-20. Η Εθνική ισοφάρισε σε 24-24, όμως η Πορτογαλία ήταν πιο αποτελεσματική στις λεπτομέρειες και πήρε το σετ με 26-24.

Η απάντηση της Ελλάδας ήρθε άμεσα στο τρίτο σετ. Με εξαιρετική παρουσία σε άμυνα και επίθεση, προηγήθηκε γρήγορα με 7-1 και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να πλησιάσει. Διατηρώντας υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του σετ, η «γαλανόλευκη» έφτασε άνετα στο 25-14 και ανέκτησε το προβάδισμα.

Το τέταρτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ για μεγάλο διάστημα, με την Ελλάδα να παίρνει το προβάδισμα μετά το 13-13 και να φτάνει μπροστά με 21-20. Παρ’ όλα αυτά, η Πορτογαλία βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία και με ένα καθοριστικό σερί 5-0 έκλεισε το σετ με 25-21, στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο και τελευταίο σετ, η Εθνική δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Ξεκίνησε εντυπωσιακά, προηγήθηκε με 4-0 και στη συνέχεια με 8-2, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό. Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο 14-8, πριν η Ελλάδα διαμορφώσει το τελικό 15-8 και πανηγυρίσει μία ακόμη σημαντική νίκη στο European Golden League.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-10, 21-11, 25-15

2ο σετ: 8-2, 16-11, 20-21, 24-26

3ο σετ: 8-2, 16-6, 21-12, 25-14

4ο σετ: 6-8, 16-14, 21-20, 21-25

5ο σετ: 5-1, 10-3, 12-5, 15-8

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 67 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Πορτογαλίας προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-15, 24-26, 25-14, 21-25, 15-08) σε 127′

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 12 (6/12 επ., 6 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 5 (3 άσσοι, 2 μπλοκ), Τοντάι 14 (10/19 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μπακοδήμου 17 (15/46 επ., 2 μπλοκ, 39% υπ. – 15% άριστες), Μπάκα 16 (13/35 επ., 3 μπλοκ, 47% υπ. – 26% άριστες), Ανθούλη 25 (23/54 επ., 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 56% υπ. – 11% άριστες), Κλέπκου, Παπαγεωργίου 1 (1 άσσος), Τσιτσιγιάννη.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Χιούγκο Σίλβα): Καβαλκάντι 12 (5/13 επ., 7 μπλοκ), Γκάρτσες 4 (1/3 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μοντέιρο 10 (9/34 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 29% άριστες), Καβαλένκα 18 (17/53 επ., 1 μπλοκ), Μάγια 13 (9/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 28% υπ. – 19% άριστες), Γκάρτσες 1 (1 άσσος) / Ροντρίγκες (λ, 37% υπ. – 21% άριστες), Κάμπος Ρ., Κάμπος Ι., Φιγκέιρας, Κασάμα 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ).