Νέα ένταση στην Αλβανία κατά του θερέτρου του γαμπρού του Τραμπ - Διαδηλωτές έριξαν φράχτες

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην Αλβανία όπου περίπου 200 διαδηλωτές γκρέμισαν μεταλλικούς φράχτες και συρματοπλέγματα γύρω οικόπεδο στις ακτές της Αδριατικής.

Στο σημείο έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα με τις εντάσεις εδώ και εβδομάδες να μην κοπάζουν.

Σήμερα, κάτοικοι του χωριού Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία, διαμαρτυρήθηκαν κατά ενός άλλου έργου, λέγοντας ότι αυτό κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους.

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να να γκρεμίσουν τον φράχτη.

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο Ζέκε Νικολ Σουλανί, 56 ετών, ένας από τους γαιοκτήμονες που διαμαρτύρονται εδώ και μήνες.

🇦🇱 After protests in southern Albania, angry protesters in Rrjoll, northern Albania, removed fences from a site where a luxurious resort is being built.



The protesters say land belonging to 200 families has been confiscated.



Environmental and anti-corruption protests are taking… pic.twitter.com/3ny5vUWPVl — kos_data (@kos_data) June 13, 2026

Αντιδράσεις για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κατά ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μια αλβανική εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε ο Νικολίν Μαρκπαλάι, 60 ετών, ένας άλλος ντόπιος γαιοκτήμονας. «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;».

Πηγή: iefimerida.gr