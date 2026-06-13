Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ήταν όλοι υπέροχοι και μόνο επειδή... συγκρατήθηκαν!

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πραγματικός πρωταθλητής με όλους τους παίκτες -μαζί με τον Αταμάν- να αξίζουν συγχαρητήρια για την απόδοση και την υπομονή τους!

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Προσπάθησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, όσο φυσικά τον άφησαν η Τσαρούχα και η παρέα της. Είχε 14 πόντους (7/11 διπ., 0/2 τριπ.), 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 9

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τσέντι Όσμαν: Έπαιξε με ένεση και φυσικά χωρίς να είναι 100% έτοιμος. Τα έδωσε όλα στο παρκέ όμως με 12 πόντους (3/7 τριπ., 1/1 διπ., 1/2 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις: Το χειρότερό του παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια των τελικών. Ήταν κακός και στις δύο πλευρές του παρκέ, αφήνοντας τον Βεζένκοφ να βρει ρυθμό νωρίς. Στην επίθεση ήταν εξαιρετικά άστοχος με 1/9 σουτ εντός πεδιάς (1/4 διπ., 0/5 τριπ., 4/4 βολές), 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 λάθη. Βαθμός:

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τζέριαν Γκραντ: Και πάλι δεν του πήγε το ματς επιθετικά και στην άμυνα δεν μπορούσε να μαρκάρει καν εκ νέου υπό το βλέμμα της Τσαρούχα. Είχε 3 πόντους (1/3 τριπ.), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος. Βαθμός: 4

Γιάννης Κουζέλογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Κέντρικ Ναν: Μία από τα ίδια. Η Τσαρούχα και η παρέα της τον καθάρισαν με 1 ένα ανύπαρκτο φάουλ και μία τεχνική ποινή, αφού πρώτα τον είχαν διαλύσει και σωματικά με χτύπημα στα πλευρά. Αποβλήθηκε με 5 φάουλ στα μισά της τρίτης περιόδου με 10 πόντους (3/6 διπ., 0/3 τριπ., 4/4 βολές), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 λάθη. Βαθμός: 7

Ματίας Λεσόρ: Προσπάθησε κι αυτός πολύ, παρά τα προβλήματα στην άμυνα με τον Μιλουτίνοφ. Είχε 10 πόντους (5/7 διπ.), 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 1 ασίστ, χωρίς να κάνει λάθος. Βαθμός: 7

Βασίλης Τολιόπουλος: Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού με 21 πόντους (3/3 διπ., 3/6 τριπ., 6/6 βολές), 1 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 λάθη. Προσπάθησε να μπει στα παπούτσια του Ναν μετά την αποβολή του και τα κατάφερε. Βαθμός: 10

Ντίνος Μήτογλου: Κι αυτός προσπάθησε και σε άμυνα και σε επίθεση και είναι ο παίκτης που χρεώθηκε στο φάουλ της σεζόν στον Ταϊρίκ Τζόουνς, που μόνο η Τσαρούχα είδε. Είχε 9 πόντους (3/4 διπ., 1/1 τριπ.), 3 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 7