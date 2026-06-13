Έξαλλος ο Αταμάν: «Ο Τζόουνς έριξε μπουνιά στον Ναν στα αποδυτήρια!» (vid)

Έξω φρενών ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά το τέλος του πέμπτου τελικού για την καταγγελία επίθεσης του Παναθηναϊκού από τον Τζόουνς στον Ναν.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μιλώντας στην ΕΡΤ, ήταν ήρεμος αρχικά, όμως μετά το επεισόδιο επέστρεψε έξαλλος αναφέροντας: «Ο Ταιρικ Τζόουνς χτύπησε τον Ναν με μπουνιά στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ; Τι κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι ντροπή!».

Νωρίτερα σημείωσε: «Ήταν εξαιρετικοί τελικοί, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι περήφανος για αυτούς, τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά.

Σήμερα ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν ήταν έτσι το πρώτο και το τρίτο ματς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κανείς δε θα μιλάει όμως για αυτό σε λίγους μήνες. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την στήριξη. Μετά τη σεζόν αυτή θα πρέπει να είναι περήφανοι για τους παίκτες μας».