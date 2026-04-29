Euroleague: Διέγραψε το βίντεο με το φάουλ του Μπαντιό που σχολίασε ο Ναν

H Euroleague κατάλαβε το λάθος της και διέγραψε την ανάρτηση με το φάουλ του Μπαντιό στον Ναν, την οποία σχολίασε ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ένα μεγάλο «διπλό» κόντρα στην Βαλένθια και έτσι έκανε το 1-0 στην σειρά για τα play-offs της Euroleague.

Μία από τις φάσεις του αγώνα που… σήκωσε κουβέντα ήταν ένα μπλοκ του Μπαντιό στον Ναν. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν φάουλ και από το ριπλέι φάνηκε πως χτυπάει το χέρι του «πράσινου» γκαρντ.

Η Euroleague δημοσίευσε την συγκεκριμένη φάση και αποθέωσε την τάπα, με τον Ναν να σχολιάζει από κάτω πως δεν ήταν καθαρό μπλοκ. «Μπλοκ; Δεν θα έπεφτα έτσι με τέτοιο μομέντουμ από ένα καθαρό μπλοκ» έγραψε ο superstar του «τριφυλλιού».

Τελικά, η Euroleague κατάλαβε το λάθος της και προχώρησε στην διαγραφή της ανάρτησης.