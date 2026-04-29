Ο τρομερός Τέιτουμ ξεπέρασε τους Μπράιαντ και Ντουράντ

Ο Τζέισον Τέιτουμ κατάφερε να ξεπεράσει τους Κόμπε Μπράιαντ και Κέβιν Ντουράντ σε πόντους στα play-offs πριν «κλείσει» τα 29 χρόνια ζωής.

Οι Μπόστον Σέλτικς δεν μπόρεσαν να τελειώσουν την σειρά απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, καθώς ηττήθηκαν με 113-97 στο Game 5. Ωστόσο, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα ο Τζέισον Τέιτουμ κατάφερε να «γράψει» τη δική του ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστέρας των Κελτών πέτυχε 24 πόντους και έφτασε τους 3.059 πόντους στα play-offs πριν «κλείσει» τα 29 χρόνια ζωής σε 126 ματς. Έτσι, ξεπέρασε τον Κέβιν Ντουράντ (3.048 πόντοι σε 106 αγώνες) και τον Κόμπε Μπράιαντ (3.053 πόντοι σε 131 αναμετρήσεις) και είναι δεύτερος στην σχετική λίστα.

Μπροστά του έχει μόνο τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος σε 138 παιχνίδια είχε πετύχει 3.871 πόντους