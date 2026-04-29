«Τίτλοι τέλους» για τον σπουδαίο Καθόρλα: «Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος»

Ο Σάντι Καθόρλα αναμένεται να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν με την Οβιέδο.

O σπουδαίος Ισπανός άσος αναμένεται να ολοκληρώσει την μεγάλη του καριέρα στα γήπεδα, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στην πατρίδα του με τα «χρώματα» της Οβιέδο.

Ο Σάντι Καθόρλα αγωνίζεται στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο και σε πρόσφατες δηλώσεις του άδησε να εννοηθεί ότι θα σταματήσει την καριέρα του σύντομα.

Ο 41χρονος πλέον ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα σε Βιγιαρεάλ, Μάλαγα και Άρσεναλ και εθνική Ισπανίας 81 συμμετοχές αναμένεται να αφήσει μεγάλο... κενό στο ποδόσφαιρο της πατρίδας του.

Η δήλωση του:

«Πήρα την απόφαση πριν από μερικές εβδομάδες. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος, και θα το ανακοινώσω τις επόμενες ημέρες. Έχω πραγματοποιήσει ένα όνειρο από τότε που ήμουν μικρός, και θα συνεχίσω να το πραγματοποιώ σε αυτούς τους εναπομείναντες αγώνες, αλλά παρόλα αυτά το απόλαυσα πάρα πολύ».



