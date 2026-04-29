Tσιτσιπάς: «Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου»

Η ανάρτηση του Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την ήττα του από τον Κάσπερ Ρουντ είχε απ’ όλα: πόνο, αυτογνωσία, φιλοσοφία και… sequel για τη Ρώμη.

Η ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή: «Χθες ένιωσα ξανά ο εαυτός μου στο γήπεδο, γι’ αυτό και το αποτέλεσμα πονάει. Αλλά καμιά φορά πρέπει να αποδεχτείς τον πόνο μόνο και μόνο για να νιώσεις ζωντανός. Συγχαρητήρια στον Κάσπερ — είναι πρωταθλητής και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην υπεράσπιση του τίτλου του. Το ταξίδι συνεχίζεται στη Ρώμη».