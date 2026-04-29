Η ΑΕΚ έχει τα πάντα στα χέρια της και ο κόσμος της οφείλει να την εμπιστεύεται 

Έμειναν 20 μέρες. Καμία διακοπή. Τέσσερις αγώνες. Για όλους. Όλοι έχουν στόχους και πράγματα να υπερασπιστούν. Η ΑΕΚ όμως είναι πιο κοντά από όλους στον μεγαλύτερο. Τον τίτλο του πρωταθλητή. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ένα πρωτάθλημα αλλιώτικο από τα άλλα που όταν τελειώσει με το καλό όπως πρέπει θα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να ειπωθούν. Πρέπει όμως να τελειώσει κι εδώ που έφτασαν τα πράγματα η ΑΕΚ μόνο με το πρωτάθλημα θα είναι ευχαριστημένη. Όλοι λένε πως αν στη θέση της ΑΕΚ στη βαθμολογία ήταν ο Ολυμπιακός, ακόμη κι ο ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα θα είχε τελειώσει. Για την ΑΕΚ αλλά κι από την ΑΕΚ, δεν έχει ακουστεί αυτό. Ίσως αυτό αποτελεί και μια εξήγηση για το πως κατάφερε μια ομάδα που ξεκίνησε ως τέταρτο φαβορί, νωρίς έγινε τρίτο και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου να είναι τώρα η μόνη ομάδα που εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και μένουν μόνο τέσσερις αγωνιστικές…

Το δεκαπενθήμερο αυτό, που ολοκληρώνεται την Κυριακή την ώρα που θα αρχίζει το μεγάλο Αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο, ήταν το πρώτο που η ΑΕΚ ως οργανισμός το έζησε ως μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Από την λήξη του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και μετά. Είχε πάρει διαφορά από το μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκη όμως δεν υπήρχε χρόνος να το… σκεφτεί αφού υπήρχαν τα ματς με την Ράγιο και μετά χωρίς ανάσα το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ. Τώρα… θέλεις δεν θέλεις είσαι το φαβορί. Αυτός που θέλουν να ρίξουν από την κορυφή. Και χρειάζεται η ομάδα του Νίκολιτς 8 βαθμούς για να μην μπορεί κανείς να την φτάσει, όσες νίκες κι αν κάνει.

Από την άλλη αρκεί και μόνο… ένας βαθμός στα τρία επόμενα ώστε να μπορεί η ΑΕΚ με νίκη μέσα στη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα αυτό που βασανίζει κυρίως τους οπαδούς, είναι κακά τα ψέμματα, το ντέρμπι της 17ης Μαΐου να είναι μόνο φιέστα πρωταθλήματος. Το ότι θα μπορεί ακόμη κι αν ο Ολυμπιακός κάνει 3 νίκες και η ΑΕΚ καμία να πάρει το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική είναι δεδομένο. Να υπενθυμίσω κάπου εδώ πως η ΑΕΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα που να κρίθηκε πριν την προτελευταία αγωνιστική από το 1978. Το 2018 αν επέτρεπε ο ΠΑΟΚ να λήξει 0-0 ο αγώνας της Τούμπας και δεν υπήρχαν μηδενισμοί και αφαιρέσεις βαθμών, η διαφορά θα έμενε στους δύο πόντους διαφορά και πάλι τελευταία αγωνιστική θα είχε κριθεί.

Σαφώς κι εγώ θα ήθελα η τελευταία αγωνιστική να είναι μόνο φιέστα. Ποιος δεν θα το ήθελε; Όμως υπάρχουν μπροστά 4 ντέρμπι, τα δύο εκτός έδρας, και όσο ωραίο κι αν είναι αυτό το σενάριο σίγουρα δεν είναι το μοναδικό. Το βασικό είναι πως πρέπει πλέον μετά από τόσα έχουμε δει να εμπιστευόμαστε αυτή την ομάδα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να φοβάται πως μπορεί να θέλει έναν βαθμό τελευταία αγωνιστική μέσα στην έδρα της για να πάρει το πρωτάθλημα. Ή ακόμη και τρεις! Επίσης δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να νικήσει τον Ολυμπιακό ή να κόψει βαθμούς και αν δεν τα καταφέρει στην κατάσταση που είναι να λένε και κάποιοι πως θα έχει χάσει… επίτηδες κι από την άλλη να φοβόμαστε το ενδεχόμενο μήπως η ΑΕΚ που είναι σε αυτή την φάση η καλύτερη ομάδα μπορεί να χρειάζεται να πάρει έστω μία… ισοπαλία τελευταία αγωνιστική μέσα στην έδρα της σε ήδη sold out παιχνίδι. Δηλαδή οι ίδιοι που θεωρούν…ύποπτο το να μην κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ, που στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος έχει πάρει έναν πόντο κι έχασε κι ένα κύπελλο από τον ΟΦΗ, πιστεύουν πως η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να του πάρει ούτε ισοπαλία τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια; Συγνώμη αλλά είναι ανώμαλο.

Ηρεμία και πίστη λοιπόν. Η ομάδα σίγουρα τα έχει αυτά τα στοιχεια, πρέπει να τα έχουν όλοι. Ένα ένα τα παιχνίδια. Έρχεται το δυσκολότερο που είναι πάντα το επόμενο. Η ΑΕΚ παίζει με την ομάδα που έχει κόψει 5 πόντους από τον Ολυμπιακό και 5 από τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν η… Παρί όταν τα έκανε αυτά. Δεν είναι και τώρα. Είναι το πρώτο μεγάλο τέστ για το ΦΑΒΟΡΙ ΑΕΚ. Είναι διαφορετικό ματς από όλα όσα έχει δώσει μέχρι τώρα και σίγουρα με το μεγαλύτερο “πρέπει” όπως θα είναι μέχρι να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. ΜΟΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!