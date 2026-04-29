Ήττα και στο διπλό της Μαδρίτης για Τσιτσιπά

Oλοκλήρωσε την παρουσία του στο Madrid Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς έμεινε εκτός προημιτελικών και στο διπλό της διοργάνωσης.

Ο Στέφανος και ο Ιταλός Λουτσιάνο Νταρντέρι ηττήθηκαν με 5-7, 6-1, 11-9 από τους Γκίδο Αντρέοτσι/Μανουέλ Γκινάρ και αποχαιρετούν για φέτος την ισπανική πρωτεύουσα.

Τα πάντα κρίθηκαν σε σούπερ τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς και o συμπαίκτης του επέστρεψαν από το 9-5, όμως έχασαν το σερβίς τους στο 9-9 και τελικά «παραδόθηκαν» στους αντιπάλους τους.

Ο 27χρονος τενίστας ηττήθηκε χθες και στο μονό από τον Κάσπερ Ρουντ, ωστόσο φαίνεται ότι ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τον εαυτό του και πάει με καλή ψυχολογία στη Ρώμη (6-17/5), πριν το μεγάλο χωμάτινο ραντεβού του Roland Garros (24/5-7/6)