Με υψηλούς στόχους η Εθνική Ομάδα ΜΜΑ της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό στο Λουτράκι

Έτοιμη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό και να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας, εμφανίζεται η Εθνική Ομάδα Μικτών Πολεμικών Τεχνών της Ελλάδας, ενόψει του 3ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΜΜΑ 2026, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Λουτρακίου (29/4-2/5).

Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους εξής αθλητές/τριες: Ευανθία Ευαγγελία Κώνστα, Αναστασία Παζαριώτη, Ξενοφών Κατάκης, Γεώργιος Γραμματόπουλος, Άννα Χατζηβλασίου, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Δημήτριος Μπούρας, Φωτεινή Φλαριώτη, Ορφέας Μιχαήλ Βελιώτης, Παρασκευή Πορφύρη, Χαρά Νταουλτζή, Δήμητρα Νταουλτζή, Άνθιμος Πορφύρης, Ανδρέας Παντελίδης, Αλέξανδρος Γεώργιος Περακάκης, Αντώνιος Ντόλιας, Παναγιώτης Μπιζέρας, Ιωάννης-Παύλος Πασχαλίδης, Ηλίας Σπανέας και Ντιάνα Ιωάννα Πρεντέσκου.

Αρχηγός αποστολής είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος παράλληλα εκτελεί και χρέη ομοσπονδιακού προπονητή, μαζί με τους Μηνά Μαθιόπουλο, Βασίλειο Σπανίδη και Δήμητρα Καρυοφύλλη. Την ομάδα πλαισιώνουν επίσης οι συνοδοί προπονητές Βασίλειος Ιωάννης Κοσμάς, Αλέξανδρος Παρασίδης, Μιχάλης Νταουλτζής, Γεωργία Λεβέτα και Αριστείδης Παντελίδης. Στο πλευρό της αποστολής βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μικτών Πολεμικών Τεχνών, Αθανάσιος Μπάρκας, ο οποίος στηρίζει ενεργά την προσπάθεια της ομάδας σε κάθε της βήμα.

«Την Τετάρτη 29 Απριλίου, η ελληνική ομάδα ξεκινά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και ρίχνεται στη μάχη με ύψιστο στόχο τη διάκριση. Με πάθος, πειθαρχία και πίστη, η Εθνική μας Ομάδα είναι έτοιμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο και να μας κάνει όλους περήφανους», δήλωσε ο αρχηγός της αποστολής, Στέφανος Κωνσταντινίδης.