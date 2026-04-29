Χαμός στην Ισπανία: 13 αγωνιστικές εκτός ο Ανδράδα για γροθιά σε αντίπαλο

Βαριά τιμωρία επέβαλε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στον Εστεμπάν Ανδράδα, μετά το επεισόδιο στο παιχνίδι της Ρεάλ Σαραγόσα με την Ουέσκα.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας τιμωρήθηκε συνολικά με 13 αγωνιστικές: 12 για τη γροθιά που έριξε στον Χόρχε Πουλίδο και μία επιπλέον λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ακόμη, του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν ο Ανδράδα ήταν εκτός ελέγχου και επιτέθηκε στον αντίπαλό του μετά την αποβολή του, προκαλώντας ένταση και συμπλοκές μεταξύ των παικτών.

Η τιμωρία ουσιαστικά τον θέτει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, αποτελώντας σημαντικό πλήγμα για τη Σαραγόσα στη μάχη που δίνει για την παραμονή. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη δημόσια, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του απαράδεκτη.