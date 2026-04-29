ΑΕΚ: Δίλημμα στην επίθεση και τα πρώτα δεδομένα εν όψει Λεωφόρου 

Η ΑΕΚ φορτσάρει εν όψει επανέναρξης και του ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο οποίο θα διεκδικήσει ένα τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα που θα την φέρει πιο κοντά στον στόχο της.

Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, δουλεύουν με μεγάλη προσήλωση αυτές τις ημέρες στα Σπάτα και το μήνυμα που κυριαρχεί είναι «να συνεχίσουμε με την ίδια συγκέντρωση, καθώς δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα». Κάτι άλλωστε που φρόντισε να το επισημάνει ο προπονητής, μόλις λίγη ώρα μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζοντας πως το πιο κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι, είναι πάντοτε αυτό που ακολουθεί.

Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από πλευράς Νίκολιτς για την ανταπόκριση της ομάδας στην εκκίνηση των πλέι οφ ενώ τα νέα είναι ευχάριστα και από το μέτωπο των τραυματιών. Ο Λούκα Γιόβιτς, που χτύπησε στο γόνατο δυο ημέρες πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα να μείνει στον πάγκο, έχει ξεπεράσει την κάκωση και είναι διαθέσιμος για την Λεωφόρο, όπως διαθέσιμος είναι και ο Τζέιμς Πενράις που άφησε πίσω του το πρόβλημα στο χέρι. Όσον αφορά τον Πέτρο Μάνταλο, που ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό πρόβλημα, φαίνεται πως θα το παλέψει για την Κυριακή. Αυτή την ώρα που μιλάμε οι πιθανότητες είναι στο 50-50 και προφανώς η κατάσταση του θα εκτιμάται καθημερινά και μένει να δούμε αν μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα ετοιμότητας που θα επιτρέψουν στον Νίκολιτς να τον έχει στη διάθεση του.

Όσον αφορά τα πρώτα δεδομένα για την ενδεκάδα, είναι σαφές πως υπάρχει ένα ξεκάθαρο δίλλημα στην επίθεση καθώς υπάρχουν τρεις για δύο θέσεις. Ο Γιόβιτς των 16 τερμάτων συνολικά στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων τα 7 τα έχει πετύχει απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας χτίσει μια απίστευτη παράδοση, όταν βρίσκεται στο 100% και είναι διαθέσιμος δεν βγαίνει από την 11άδα επομένως μπορούμε να πούμε ότι θα πάρει την μια θέση κι από εκεί και πέρα Βάργκα και Ζίνι διεκδικούν την άλλη. Πιθανότατα ο Νίκολιτς, θα πάρει την απόφαση του με βάση τα χαρακτηριστικά που του προσφέρουν οι δύο παίκτες σε συνδυασμό και με τις αδυναμίες του αντιπάλου, ενώ θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται και τη διαχείριση μέσα στο ματς και το ποιους μπορεί να φέρει από τον πάγκο για να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ο κορμός των: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, που ξεκινούν πάντα βασικοί αλλά και τα κλασικά διλλήματα για το αριστερό άκρο, αν δηλαδή θα ξεκινήσει ο Πήλιος ή ο Πενράις και την έτερη θέση του ακραίου χάφ, εκεί όπου μοιάζει φαβορί ο Περέιρα που ήταν καταπληκτικός και κομβικός στο Καραϊσκάκη και με τον ΠΑΟΚ, αλλά σαφώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάτι άλλο.