Ισόπαλη με την Γιουβέντους η Κ17 του «Τριφυλλιού»!

Το «Τριφύλλι» συμμετέχει και φέτος στο «Puskas Cup» και στην πρεμιέρα του πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Γιουβέντους, αποσπάνωτας την ισοπαλία με 1-1.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ καλά στο ματς και προηγήθηκαν μόλις 11’, με εντυπωσιακό σουτ του Νταμπίζα έξω από την περιοχή. Ο Γείτοντας πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση δύο λεπτά μετά, ενώ μέχρι την λήξη του ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες και για δέυτερο γκολ.

Τελικά η «Γηραιά Κυρία» ισοφάρισε με τον Ροκέτι στο 52’ μετά από στατική φάση, με το «Τριφύλλι» να έχει τεράστια ευκαιρία για το 201 στο 60’, όταν ο Κουμουκέλης εκτέλεσε ένα φάουλ, ο Τσίγκας πήρε την κεφαλιά και οι αμυντικοί της Γιουβέντους απομάκρυναν πριν ο Βασιλόπουλος σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Αύριο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Σλάβια Πράγας, ενώ στον όμιλο υπάρχει και η Χόνβεντ. Αξίζει να αναφερθεί πως το κάθε ματς διαρκεί δύο ημίχρονα των 30 λεπτών, ενώ οι πρώτοι των δύο ομίλων θα προκριθούν στον τελικό και οι δεύτεροι στον μικρό τελικό.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κονής (43’ Γκαρτζονίκας), Σέμος, Τσίγκας, Μπινιάρης, Κρητικός (31’ Βανδήρας), Πετούσης (58’ Βασιλόπουλος), Φώτης, Νταμπίζας (43’ Καραγκούνης), Κουμουκέλης.

Γιουβέντους: Ροστάνιο, Ρίγκο, Μπρανκάτο, Οσακούε, Μπάνκιο, Παονέσα, Μαρκίζιο, Ντελ Φάμπρο, Ροκέτι, Τζιαμπαβίκιο, Σάντα Μαρία.