Στο Μπιλμπάο για τον μεγάλο τελικό του ΠΑΟΚ ο Τέλης Μυστακίδης, παρών και ο Τρινκιέρι!

Μία... γροθιά ο Δικέφαλος με στόχο την ευρωπαϊκή κούπα - Αποστολή στο Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Μπιλμπάο για τον δεύτερο σπουδαίο τελικό απέναντι στην τοπική ομάδα για το FIBA Europe Cup, με στόχο να υπερασπιστεί το +6 της Θεσσαλονίκης και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η οικογένεια του Δικεφάλου βρίσκεται σύσσωμη στην Βασκονία, με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, να δίνει το παρών στον μεγάλο τελικό, ενώ στον ισπανικό βορρά βρίσκεται και ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία είναι στο πλάι της ομάδας, μιας και από τη νέα σεζόν θα αποτελέσει τον head coach της.