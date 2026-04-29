Κορυφαίος σκόρερ στην Αδριατική λίγκα ο Ντουέιν Ουάσινγκτον

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Παρτιζάν στην Αδριατική λίγκα και μάλιστα αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος σκόρερ της κανονικής περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 21,2 πόντους, με τον Φίλιπ Μπάρνα να είναι δεύτερος με 20,7 πόντους και τον Βλάντιμιρ Μιχαΐλοβιτς να τερματίζει τρίτος με 20 πόντους.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως πέτυχε και τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς στην ιστορία της λίγκας, καθώς σημείωσε 48 πόντους στο ματς με την ΚΡΚΑ στις 22 Δεκεμβρίου του 2025.

Οι πρώτοι σκόρερ τις προηγούμενες σεζόν:

2020-21: Φίλιπ Πετρούσεφ

2021-22: Σάνον Σόρτερ

2022-23: Χάντερ Χέιλ

2023-24: Λούκα Μπόζιτς

2024-25: Μπράις Τζόουνς