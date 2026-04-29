Ο Ουεμπανιάμα κυριάρχησε και… θύμισε τον Ολάζουον

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συνεχίζει να κυριαρχεί στο ΝΒΑ και με τις εμφανίσεις του θύμισε τον Χακίμ Ολάζουον.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία με την φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς και κατάφερε κάτι που είχε να γίνει από το 1997.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Χακίμ Ολάζουον που σε back-to-back αγώνες μετράει τουλάχιστον 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σύμφωνα με το «Underdog».

Θυμίζουμε πως στο Game 4 της σειράς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς είχε 27 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 μπλοκ και 4 κλεψίματα, ενώ στο Game 5 μέτρησε 17 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 μπλοκ.