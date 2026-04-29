Ο Ουεμπανιάμα κυριάρχησε και… θύμισε τον Ολάζουον

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία με την φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς και κατάφερε κάτι που είχε να γίνει από το 1997.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Χακίμ Ολάζουον που σε back-to-back αγώνες μετράει τουλάχιστον 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σύμφωνα με το «Underdog».
Θυμίζουμε πως στο Game 4 της σειράς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς είχε 27 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 μπλοκ και 4 κλεψίματα, ενώ στο Game 5 μέτρησε 17 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 μπλοκ.
Victor Wembanyama is the first player since Hakeem Olajuwon (1997) with consecutive games with 10+ REB and 6+ BLK. pic.twitter.com/BR3E6siUuw— Underdog (@Underdog) April 29, 2026