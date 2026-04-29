Το μέρος συνάντησης των φίλων του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την συνάντηση των φίλων του Δικεφάλου στο Μπιλμπάο

Σε ρυθμούς ευρωπαϊκού τελικού οι ασπρόμαυροι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε τις δικές της οδηγίες στους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν για να βρεθούν στο πλευρό των παικτών του Παντελή Μπούτσκου, ενημερώνοντας για το σημείο συνάντησης στο Μπιλμπάο, αλλά και για τα όσα δεν επιτρέπονται στους χώρους του γηπέδου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ:

«Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μία μεγάλη πρόκληση και απόψε το βράδυ στο Μπιλμπάο θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή του FIBA Europe Cup. Και σε αυτή την προσπάθεια ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι εδώ, δίπλα στην ομάδα.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στο Μπιλμπάο και θα παρακολουθήσουν τον αποψινό αγώνα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το σημείο συνάντησής τους είναι η

Plaza Nueva, στις 16:00 (τοπική ώρα).

Από εκεί οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα μεταβούν με πορεία στην Bilbao Arena, όπου στις 20:00 θα ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός του FIBA Europe Cup.

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να γνωρίζουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ότι δεν επιτρέπεται στο γήπεδο η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, laser, η ρίψη αντικειμένων αλλά και η ανάρτηση πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν απόψε το βράδυ στη Bilbao Arena να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες της ασφάλειας του γηπέδου και τους κανόνες που ισχύουν και εφαρμόζονται στο γήπεδο».