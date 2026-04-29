Ανανέωσε με την Λεβερκούζεν ο Ταπσόμπα (pic)

Την επέκταση της συνεργασίας της μέχρι το 2031 με τον κεντρικό αμυντικό, Έντμοντ Ταπσόμπα, ανακοίνωσε σήμερα η Λεβερκούζεν.

Μετά από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα ο διεθνής αμυντικός από την Μπουρκίνα Φάσο πείστηκε να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε η διοίκηση, με αυξημένες αποδοχές και πριμ επίτευξης στόχων.

Ο ηγέτης της άμυνας της γερμανικής ομάδας, ο οποίος μετακόμισε στο σύλλογο το 2020 από τη Βιτόρια Γκιμαράες, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στην «Μπάι Αρίνα» και τα επόμενα χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Αφρικανός στόπερ έχει πέντε γκολ και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του σε 41 ματς με τη Λεβερκούζεν, σε όλες τις διοργανώσεις.