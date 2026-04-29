Τέλος από τον Ολυμπιακό η Νικολοπούλου

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αγγελική Νικολοπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, πάθος και αφοσίωση, η Αγγελική Νικολοπούλου ολοκληρώνει την πορεία της στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού μας. Μια σπουδαία αθλήτρια, μία αληθινή αρχηγός, μια τεράστια προσωπικότητα που τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα, αφήνοντας πίσω της μια "χρυσή" παρακαταθήκη: Επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα, ένα Super Cup!

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί… Για κάθε στιγμή που φόρεσες τη φανέλα του Θρύλου, για κάθε "μάχη" που έδωσες. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου»!