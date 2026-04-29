Πού κλείνουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα Ηρακλή και Καλαμάτας

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ…

Ηρακλής και Καλαμάτα επιστρέφουν στη Super League από τη νέα σεζόν και το ερώτημα είναι πού θα κλείσουν αναφορικά με τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα.

Ως γνωστόν, από το καλοκαίρι του 2025 όλες οι ομάδες της Super League υπέγραψαν συμβόλαια με την εταιρεία Percapita. Όλες πλην του Παναθηναϊκού που έκλεισε «απευθείας» με την Cosmote TV. Οι άλλες 13 υπέγραψαν με την Percapita, η οποία της «εκχώρησε» σε Cosmote TV και Nova. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος, χωρίς αλλαγές πλην φυσικά των ομάδων που θα προβιβαστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλείνουν με την εταιρεία Percapita και η Καλαμάτα και ο Ηρακλή. Εν συνεχεία η Percapita θα εκχωρήσει τα δικαιώματα των δύο ομάδων. Πιθανώς με… ισοφάριση των απωλειών των συνδρομητικών. Αν π.χ. υποβιβαστούν Πανσερραϊκός και Asteras AKTOR, που μεταδίδονται φέτος από τη Nova, οι δύο νεοπροβιβασθείσες θα καταλήξουν εκεί. Αν πέσει η ΑΕΛ (Cosmote TV) και ο Asteras AKTOR (Nova), θα εκχωρηθούν η μία στη Nova και η άλλη στην Cosmote TV.

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