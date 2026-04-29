Έντονος διάλογος του 89χρονου με τον Εισαγγελέα: «Να σε φοβάμαι;» - «Ναι, θα σε τουφεκίσω κι εσένα»

Αμετανόητος, προβάλλοντας ισχυρισμούς που αποκαλύπτουν μια βαθιά εδραιωμένη εμμονή και μια εκδικητική διάθεση απέναντι στο «σύστημα», θα εμφανιστεί αύριο το μεσημέρι ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ο 89χρονος ο οποίος άνοιξε πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Ο υπογράφων ως «λυσσασμένος» στις επιστολές που άφησε πίσω του ναι μεν θα ισχυριστεί πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και πως οι πυροβολισμοί που έριξε «στο δάπεδο ήταν μόνο για εκφοβισμό», αλλά θα δικαιολογήσει τις πράξεις του, λέγοντας πως ήταν μια κραυγή απόγνωσης ώστε «επιτέλους οι δημόσιοι φορείς να φέρονται δίκαια στους πολίτες». Πρόθεσή του ήταν, όπως θα εξηγήσει, «να ταρακουνήσω τους υπεύθυνους και να μιλήσει η τηλεόραση για την υπόθεσή μου».

Το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με τον ηλικιωμένο δράστη, κρύβεται σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη με τον ΕΦΚΑ για περίπου 400 ένσημα, που αντιστοιχούσαν στο ποσό των 100 ευρώ από την οποία ένιωθε θύμα αδικίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αφού του φέρθηκαν «σαν σκυλί», αποφάσισε και ο ίδιος να «δαγκώσει».

Ο προκλητικός διάλογος με τον Εισαγγελέα

Η ψυχρότητα του δράστη αποτυπώθηκε ανάγλυφα κατά τη μεταφορά του σήμερα στις εισαγγελικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες σε ερώτηση του εισαγγελέα: «Θα πρέπει να σε φοβάμαι;», ο ηλικιωμένος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ναι, να με φοβάσαι». Όταν ρωτήθηκε το γιατί, η απάντηση στο ίδιο ύφος ήταν: «Γιατί θα σε τουφεκίσω και εσένα!».

«Προτιμώ να πεθάνω στη φυλακή, για να διηγούμαι σε νεότερους κρατούμενους πώς ζούσα στο Σικάγο».

Ο συνήγορός του, Βασίλης Νουλέζας, σε δηλώσεις του περιέγραψε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τον εγκλεισμό. «Προτιμώ να πεθάνω στη φυλακή, για να διηγούμαι σε νεότερους κρατούμενους πώς ζούσα στο Σικάγο», δήλωσε ο 89χρονος, αναφερόμενος στο παρελθόν του ως μηχανουργός που έφτιαχνε όπλα «για κακοποιούς και νονούς της νύχτας».

Παράλληλα, ο δράστης σύμφωνα με τον συνήγορό του:

- Αρνείται κάθε ισχυρισμό περί ψυχικής νόσου, δηλώνοντας: «Είμαι απόλυτα υγιής, σωματικά και ψυχικά».

- Εξέφρασε την περιφρόνησή του για το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα, λέγοντας πως «θα προτιμούσε να συλληφθεί και να κρατείται από τις γαλλικές αστυνομικές Αρχές».

- Ζητά συγγνώμη μόνο από τους τραυματίες και «όχι από τον ΕΦΚΑ και τη Δικαιοσύνη».

Η υπεράσπιση κάνει λόγο για έναν άνθρωπο σε «ακραίο σημείο απελπισίας», ο οποίος όμως διατηρεί μια σκληρή στάση ζωής. «Εάν με πειράξεις και χάσω το δίκιο μου, θα σε πυροβολήσω», φαίνεται να είναι, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, το δόγμα του 89χρονου, ο οποίος "έχει αμερικανική κουλτούρα".

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν ποινική δίωξη σε βάρος του 89χρονου, για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων. Ειδικότερα, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, μεταξύ των οποίων και η οπλοφορία εντός δικαστικού καταστήματος.

Συνοπτικά ο 89χρονος κατηγορείται για:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

«Δεν μπορεί να φυλακιστεί, λόγω ηλικίας»

Ο κ. Νουλέζας τόνισε ότι ο εντολέας του «έχει σώας τας φρένας», όμως «...θα ζητηθεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για ευνόητους λόγους. Και σας λέω προκαταβολικά ότι δεν μπορεί να εγκλειστεί, να προφυλακιστεί σε κατάστημα κράτησης εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του, και προφανώς θα κρατείται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα».

Παράλληλα, ο κ. Νουλέζας, υποστήριξε ότι «εμφανιστήκαμε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας Πρωτοδικών Αθηνών εκπροσωπώντας τον εντολέα μου, στον οποίοι αποδίδεται ένα βαρύ κατηγορητήριο. Μεταξύ αυτών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή, παράβαση του νόμου περί όπλων, οπλοφορία, οπλοκατοχή, χρήση πολυβόλου όπλου σε δικαστικό μέγαρο, διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας και απειλή».

Ο κ. Νουλέζας περιέγραψε ξανά τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου για τον «χλευασμό» με τον οποίο, όπως λέει, τον αντιμετώπισαν οι δημόσιες υπηρεσίες, λέγοντας ότι αυτό ήταν που «όπλισε το χέρι του». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο 89χρονος είχε εξοργιστεί όταν μετά από απειλές που είχε εκστομίσει διατάχθηκε ο εγκλεισμός του για έναν μήνα σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος είπε ότι ο 89χρονος του μετέφερε ότι «λυπάται και είναι συγκλονισμένος για το ότι άθελά του (τους τραυμάτισε), επειδή ήθελε να διαμαρτυρηθεί και να στείλει ένα μήνυμα στον κακό ΕΦΚΑ που ταλαιπωρεί τους πολίτες […] Είναι καταβεβλημένος ψυχικά και σωματικά. Μου είπε ότι ζητώ συγγνώμη μόνο από τους ανθρώπους που άθελά μου τραυμάτισα. Ο άνθρωπος στόχευσε στο δάπεδο, στο πάτωμα, δεν ήθελε να τραυματίσει, να προξενήσει σωματική βλάβη, ούτε καν στα πόδια, πολύ περισσότερο που αφορούσε γυναίκες. Απλά νιώθει αδικημένος από τη Δικαιοσύνη».

Κλείνοντας, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι «δεν είναι ρακοσυλλέκτης. Παίρνει σύνταξη από τις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε ως μηχανουργός, ειδικευμένος οπλουργός. Και έχει εφοδιαστεί τα όπλα από καιρό γιατί ήθελε να κάνει αυτή την ενέργεια». Ερωτηθείς πώς ένας άνθρωπος 90 ετών είχε άδεια οπλοκατοχής απάντησε ότι «θα πρέπει να ρωτήσετε την αρμόδια υπηρεσία και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης. Αυτό που μου είπε, χαριτολογώντας, είναι ότι πήγε 2-3 φορές στο Πρωτοδικείο και ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα».

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Κοργιαλένειο – Μπενάκειο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν χθες στο Εφετείο, όταν ένας 89χρονος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντάς τες, ευτυχώς ελαφρά.

Η διευθύντρια της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου που έκανε δηλώσεις σήμερα το πρωί, τόνισε ότι κανείς μέχρι στιγμής από τους ασθενείς - εννοώντας και τον 5ο που τραυματίστηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ - δεν έχει λάβει εξιτήριο. Οι θεράποντες γιατροί θα εκτιμήσουν εάν οι γυναίκες μπορέσουν να λάβουν εξιτήριο και πάντως αυτό θα γίνει μετά τη σημερινή εφημερία.

Να σημειωθεί ότι μία γυναίκα από τις τέσσερις, αντιμετώπισε πρόβλημα ακοής και ήδη από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από την ομάδα των ΩΡΛ του νοσοκομείου.

Στον άνδρα - υπάλληλο του ΕΦΚΑ - που τραυματίστηκε στο πόδι από τον 89χρονο στα γραφεία του ΕΦΚΑ, χορηγείται αντιβίωση.

Πληροφορίες αναφέρουν πώς ίσως λάβει εξιτήριο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι γιατροί θα αποφασίσουν για τον κατάλληλο χρόνο.

Να θυμίσουμε ότι ο ασθενής αυτός, προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Έφερε τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός στο ύψος της πτέρνας.

Πηγή: cnn.gr