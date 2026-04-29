Tα συγχαρητήρια του Ισίδωρου Κούβελου στην Μαρία Πρεβολαράκη: «Συνεχίζεις να μας κάνεις υπερήφανους»

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της πάλης, Μαρία Πρεβολαράκη, επισκέφθηκε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου την υποδέχθηκε ο πρόεδρός της, Ισίδωρος Κούβελος, παρουσία και του μέλους της Ολομέλειας της ΕΟΕ και γενικού γραμματέα της Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, Κώστα Θάνο.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ κάλεσε την «αργυρή» πρωταθλήτρια Ευρώπης για να τη συγχαρεί για τη σημαντική της επιτυχία, δηλαδή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο αποτελεί το δεύτερο συνεχόμενο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

«Θερμά συγχαρητήρια Μαρία, συνεχίζεις να μας κάνεις υπερήφανους και να σηκώνεις ψηλά την ελληνική σημαία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα ανταμείψει τις προσπάθειές σου, με οικονομική επιβράβευση για τα δύο συνεχόμενα μετάλλια. Στόχος μας είναι όχι μόνο να επιβραβεύουμε τους πρωταθλητές μας αλλά να τους δίνουμε και κίνητρο για την προσπάθεια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες», δήλωσε ο κ. Κούβελος.

Η Μαρία Πρεβολαράκη, που πήγε στη συνάντηση με τον προπονητή της, Μοϊσέν Παριγέι, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΕ για την ενεργή στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά μετουσιώνεται με πράξεις.