Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Θεμπάγιος έχει προτάσεις από Μπέτις και Άγιαξ

Ο Ντάνι Θεμπάγιος δεν έχει θέση στη βασική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και μολονότι έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του.

Η Μπέτις κινείται για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της και διεκδικεί ξανά τα δικαιώματα του Ντάνι Θεμπάγιος, σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS», όπως είχε κάνει και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά στη διεκδίκηση του έχει μπει πλέον και ο Άγιαξ.

Ο 29χρονος μέσος αναδείχτηκε από την ομάδα της Σεβίλλης και το 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δεν έχει θέση στα αγωνιστικά πλάνα για την επόμενη σεζόν και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα, καθώς δεν βρίσκει χώρο στο κέντρο της «βασίλισσας».