Κι: «Μία νίκη του Παναθηναϊκού δεν αλλάζει την δήλωση του Μοντέρο»

Ο Μπράξτον Κι στις δηλώσεις του ενόψει του Game 2 της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό Aktor τόνισε πως οι «Νυχτερίδες» ακόμα πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν 7-8 φορές το «τριφύλλι». Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας. Το Game 2 θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε κάποια σουτ. Πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα, είναι καλή ομάδα. Ο κόουτς είχε καλό πλάνο, πρέπει να προσαρμοστούμε».

Για το κακό ποσοστό και τα χαμένα σουτ: «Είναι μπάσκετ. Κάποιες φορές μπαίνουν και κάποιες όχι. Δεν μπήκαν χθες. Πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα, έπαιξαν καλή άμυνα και χάσαμε μερικά ελεύθερα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε, είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε χθες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι χάσαμε για αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα».

Για τις δηλώσεις του Μοντέρο πως η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει 7-8 φορές τον Παναθηναϊκό και αν ακόμα το πιστεύουν: «Ναι, μία νίκη δεν θα αλλάξει την αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση. Δεν ήμασταν στην δεύτερη θέση κατά τύχη, φτάσαμε εκεί για κάποιον λόγο. Είναι καλή ομάδα, τους δίνω τα εύσημα. Κέρδισαν χθες. Οπότε τώρα είναι η καλύτερη ομάδα. Μου αρέσει ο τρόπος που παίζουμε, χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, κάναμε μερικά λάθη, πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε».

Για το αν θα κάνουν αλλαγές ή αν θα παίξουνε με τον ίδιο τρόπο: «Δεν μπορώ να πω τις αλλαγές. Υπάρχουν μερικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε για αύριο. Ανυπομονώ για την δοκιμασία. Ελπίζω ό,τι κάνουμε να λειτουργήσει καλύτερα για εμάς».

Για το τι είδους αγώνα περιμένει: «Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι τα play-offs. Ό,τι χρειαστεί για τη νίκη. Αν τους ρωτήσεις αν τους άρεσε ο τρόπος που κέρδισαν, θα πουν μάλλον όχι, αλλά έβαλαν περισσότερους πόντους και κέρδισαν. Στο τέλος της ημέρας θες να κερδίσεις είτε με 1 πόντο είτε με 20, είτε βάλεις πολλά σουτ είτε χάσεις πολλά σουτ».

Για την έλλειψη εμπειρίας και να επηρέασε τα χαμένα σουτ και τα λάθη: «Δεν θα έλεγα ότι για αυτό τα χάσαμε. Έχουμε παίξει αρκετό μπάσκετ και αυτοί και εμείς και στην Euroleague και στο πρωτάθλημα. Κάποιες φορές μπαίνουν τα σουτ, κάποιες όχι. Τους δίνω τα εύσημα, έπαιξαν καλή άμυνα, έκαναν μερικά πράγματα που δεν περιμέναμε. Στο Game 2 θα είμαστε πιο έτοιμοι».