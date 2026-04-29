Μαρκοϊσβίλι: «Αν κάποιος χαλάρωσε είναι λάθος - Δεν εμπιστεύομαι την εμπειρία αλλά τους παίκτες»

Ενόψει του Game 2 της Μονακό με τον Ολυμπιακό ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι τόνισε πως κανείς δεν πρέπει να χαλαρώσει και στάθηκε και στην διαχείριση της κατάστασης με 10 παίκτες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το τι πρέπει να αλλάξει: «Μας έδωσαν πολλά ελεύθερα σουτ, είναι μέρος της τακτικής, τα οποία δεν βάλαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να παίξουμε καλύτερη άμυνα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να κάνει τους παίκτες να πιστέψουν μετά από την ήττα με μεγάλη διαφορά: «Δεν κοιτάω την διαφορά. Είναι ένα ματς και η σειρά είναι στο 1-0. Έχει ακόμα δρόμο».

Για το αν η ηρεμία όλων κάνει την δουλειά του πιο εύκολη: «Δεν το βλέπω ως θετικό. Αν κάποιος χάλαρωσε είναι λάθος. Δεν είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε. Ακόμα και αν κερδίζαμε, δεν θα ήταν λόγος για να χαλαρώσουμε. Είναι σειρά play-offs και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και τα 40 λεπτά που παίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι η εμπειρία που εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι αυτό που μας έφερε εδώ. Και αυτό που μας έφερε εδώ είναι αυτοί οι παίκτες. Το έχουν κάνει πολλές φορές από όταν ήρθα και εμπιστεύομαι πως θα αντιδράσουν».

Για το αν είναι πιο εύκολο να έχει 9-10 παίκτες γιατί είναι πιο εύκολο να μοιράσει τον χρόνο: «Εξαρτάται από τον προπονητή. Εγώ προτιμώ να έχω όλους τους παίκτες μου υγιείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό να έχω την ομάδα μου υγιής και οι παίκτες να νιώθουν καλά. Το να μην έχει κάποιους παίκτες, δίνει την ευκαιρία σε κάποιους να παίξουν πιο ελεύθερα, γιατί ξέρουν πως αν κάνουν λάθος δεν θα κάτσουν στον πάγκο. Σαν rookie προπονητής ήταν πιο εύκολο, αλλά θα ήθελα να έχω όλους μου τους παίκτες. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό».

Για την κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί: «Δεν είναι εύκολο για μένα και για κανέναν προπονητή να διαχειρίζομαι αυτή την κατάσταση. Το παιχνίδι αφορά τους παίκτες. Καταλαβαίνουν την κατάσταση. Όλη την σεζόν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και συνέχισαν να πιστεύουν. Δουλειά μας είναι να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το ματς και να είναι έτοιμοι»