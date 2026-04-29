Επίσημη η επιστροφή της Αθήνας στο WTA Tour!

H WTA ανακοίνωσε την είσοδο της Αθήνας στο φετινό της καλεντάρι!

Όπως έγραψε χθες το SDNA, το 250άρι Athens Open θα διεξαχθεί την εβδομάδα της 13ης Ιουλίου (αντικαθιστώντας το Jiangxi Open στην Κίνα) στο Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε σκληρές επιφάνειες, με ταμπλό 32 παικτριών στο μονό και 16 ομάδων στο διπλό.

«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη. «Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».

Είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί τουρνουά της WTA στην Αθήνα μετά το 1990, όταν έριξε την αυλαία του το Athens Trophy. Στην πρώτη χρονιά της διοργάνωσης, το 1986, η Αγγελική Κανελλοπούλου, μητέρα της Σάκκαρη, είχε αγωνιστεί στον τελικό.