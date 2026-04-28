WTA τουρνουά στην Αθήνα τον Ιούλιο!

Μεγάλες τενιστικές στιγμές αναμένεται να ζήσει η Αθήνα το φετινό καλοκαίρι, καθώς θα διεξαχθεί τουρνουά της WTA στο ΟΑΚΑ!

Θα είναι της κατηγορίας WTA 250 και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του SDNA, θα πραγματοποιηθεί από τις 13 ως τις 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο Μαρούσι.

Πρόκειται για την εβδομάδα αμέσως μετά τη λήξη του Wimbledon (12/7) και θα είναι ένα από τα events που θα οδηγήσουν στις σκληρές επιφάνειες της βόρειας Αμερικής και, φυσικά, στο US Open.

Για την ώρα, μόνο ένα τουρνουά έχει προγραμματιστεί για εκείνη την περίοδο, το χωμάτινο Iasi Open στη Ρουμανία.

Η πρωτοβουλία ανήκει για άλλη μια φορά στην οικογένεια Τζόκοβιτς, όπως συνέβη και με το Hellenic Championship τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, βέβαιη είναι η παρουσία της καλύτερης Eλληνίδας τενίστριας όλων των εποχών, της Μαρίας Σάκκαρη, ενώ λογικά θα δώσει το «παρών» και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που θα γίνει τουρνουά της WTA στην Ελλάδα μετά το 1990!

Η επίσημη ανακοίνωση για την είσοδο της Αθήνας στο καλεντάρι αναμένεται να γίνει εντός των ημερών.