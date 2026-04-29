Athletic: «Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League»!

Μπορεί να έχουν να αγωνιστούν 15 χρόνια στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο οι Πράσινοι παραμένουν η πλέον επιτυχημένη ελληνική ομάδα στο Champions League και φυσικά η μοναδική που έφτασε τόσο κοντά στην κατάκτηση της διοργάνωσης, με την παρουσία τους στον τελικό του 1971.
Με αφορμή την αποψινή μάχη μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League, το διάσημο -αμερικανικό πλέον- περιοδικό "The Athletic", που ανήκει πια στους New York Times, έχει καταγράψει τους δέκα κορυφαίους συλλόγους που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το βαρύτιμο τρόπαιο και στη λίστα του δημοσιογράφου Μάικλ Γουόκερ, περιλαμβάνεται και ο Παναθηναϊκός!
Μαζί με τους Πράσινους βρίσκονται οι Ατλέτικο, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς.
Atletico Madrid host Arsenal in the first leg of their Champions League semi-final tonight. A place in the final in Budapest at the end of the month is at stake, of course, but so too is club history.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 29, 2026
