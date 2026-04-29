ΠΑΟΚ: Ανέβηκαν οι... εντάσεις στη Νέα Μεσημβρία - Τα νεότερα από τους τραυματίες

Την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Τούμπας συνεχίζουν οι «ασπρόμαυροι» σε ένα ματς-τελικό ενόψει -κυρίως- της 2ης θέσης που οδηγεί στο Champions League.
Η σημερινή (29/4) μέρα στο Αθλητικό Κέντρο ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε rondo, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι με τέσσερις εστίες, υψηλής έντασης.
Στο μέτωπο των τραυματιών με θεραπεία συνέχισαν και οι τέσσερις, ο λόγος για τους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά.
Αύριο Πέμπτη (30/4) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας στις 11:00.