Οκόμπο: «Έχουμε χάσει ξανά πρώτο παιχνίδι στα play-offs, πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς»

Ο Έλι Οκόμπο ενόψει του Game 2 της Μονακό με τον Ολυμπιακό τόνισε πως οι Μονεγάσκοι δεν πρέπει να... πέσουν ψυχολογικά μετά την ήττα στο πρώτο ματς, καθώς η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το τι δεν πήγε καλά στο πρώτο ματς και τι πρέπει να κάνουν στο Game 2: «Θα χρειαστούμε περισσότερη ενέργεια σίγουρα, αμυντικά να τους δυσκολέψουμε, να μην το κάνουμε εύκολο γι΄αυτούς από την αρχή. Επιθετικά πρέπει να βάλουμε σουτ. Είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ που συνήθως μπαίνουν αλλά δεν τα βάλαμε χθες, είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε τα ίδια ποσοστά. Να συνεχίσουμε με υψηλά επίπεδα ενέργειας, παίζουμε εκτός έδρας, θα έχουν τον κόσμο μαζί τους και πρέπει να το ματσάρουμε αυτό με την προσπάθειά μας».

Για το πώς αντιμετωπίζεις τα συνεχή παιχνίδια και τις μετακινήσεις: «Με το να πηγαίνεις για ύπνο νωρίς, να τρως καλά, να πίνεις νερό. Κάνουμε θεραπεία με τους φυσιοθεραπευτές, βλέπουμε βίντεο, θα κάνουμε μερικά σουτ σήμερα και θα είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για τον ρόλο της εμπειρίας της Μονακό: «Έχουμε ξαναχάσει πρώτο παιχνίδι στα Playoffs, δεν μπορούμε να πέσουμε, είναι μία σειρά και πρέπει να κερδίσουμε τρία παιχνίδια. Είναι 1-0, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο παρκέ και να το καταφέρουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Επικεντρωνόμαστε στο επόμενο».