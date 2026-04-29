Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του τρίτου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοίνωσε Sold Out για τον τρίτο τελικό της Novibet Volley League απέναντι στον ΠΑΟΚ.

«Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια του τρίτου φετινού τελικού της Novibet Volley League μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, μία ημέρα μετά την κυκλοφορία τους.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού εξάντλησε τα εισιτήρια του αγώνα με τον «δικέφαλο του Βορρά» για τον τρίτο τελικό της Volleyleague ανδρών.

Κατάμεστο θα είναι το κλειστό του Μετς στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα 4 Μαϊου και οι «λεβέντες με καρδιά» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα έχουν σε ένα ακόμα ματς τη συγκλονιστική συμπαράσταση των φιλάθλων τους.