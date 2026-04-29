FIFA: 'Ολες οι αποφάσεις του συμβουλίου πριν το 76ο συνέδριο στο Βανκούβερ

Το συμβούλιο της FIFA συνεδρίασε πριν από το 76ο συνέδριο της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά, πόλη που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), 44 ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Αυτές είναι όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν:

Οικονομικά

*Το συμβούλιο της FIFA συμφώνησε να αυξήσει τους πόρους που θα διανεμηθούν σε όλες τις 48 συμμετέχουσες ομάδες κατά 15% επιπλέον, φτάνοντας συνολικά τα 871 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το αυξημένο ποσό θα κατανεμηθεί ως εξής:

Χρήματα προετοιμασίας: αύξηση από 1,5 εκατομμύρια σε 2,5 εκατομμύρια δολάρια Χρήματα πρόκρισης: αύξηση από 9 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια δολάρια

Πρόσθετες συνεισφορές ομάδων: επιδοτήσεις για το κόστος των αντιπροσωπειών ομάδων και αυξημένες κατανομές εισιτηρίων ομάδων, συνολικού ύψους άνω των 16 εκατομμυρίων δολαρίων. Το υπόλοιπο των εσόδων θα συνεχίσει να αναδιανέμεται προς όφελος και μέσω όλων των 211 ομοσπονδιών μελών της FIFA.



«Η FIFA είναι περήφανη που βρίσκεται στην πιο σταθερή οικονομική της θέση ποτέ, επιτρέποντάς μας να βοηθήσουμε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη μας με έναν πρωτοφανή τρόπο. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς οι πόροι της FIFA επανεπενδύονται στο παιχνίδι», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αφγαντιστάν

Η ομάδα γυναικών προσφύγων του Αφγανιστάν θα αγωνιστεί σε διοργανώσεις της FIFA, αφού το Συμβούλιό της συμφώνησε να τροποποιήσει τους σχετικούς κανονισμούς ώστε να επιτρέψει τη συμμετοχή της ομάδας.



«Είμαστε περήφανοι για το όμορφο ταξίδι που ξεκίνησε η Afghan Women United και με αυτήν την πρωτοβουλία στοχεύουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα, καθώς και σε άλλες ομοσπονδίες-μέλη της FIFA που ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εγγράψουν μια εθνική ή αντιπροσωπευτική ομάδα για μια διοργάνωση της FIFA, να κάνουν το επόμενο βήμα, σε συντονισμό με την αρμόδια συνομοσπονδία», σχολίασε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Κίτρινες κάρτες

Λόγω της διευρυμένης μορφής με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ, το Συμβούλιο της FIFA επιβεβαίωσε μια τροποποίηση στους κανονισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, σύμφωνα με την οποία οι μεμονωμένες κίτρινες κάρτες στην τελική διοργάνωση θα ακυρώνονται μετά τη φάση των ομίλων και στη συνέχεια ξανά μετά τα προημιτελικά.

Κανονισμοί

Το συμβούλιο της FIFA ενέκρινε την εφαρμογή στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 των δύο αλλαγών στους κανονισμούς που σχετίζονται με την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο σε άμεση διαμαρτυρία για την απόφαση του διαιτητή και το κάλυμμα του στόματος των παικτών όταν μιλούν σε αντιπάλους σε καταστάσεις αντιπαράθεσης, όπως ορίστηκε στην της IFAB.

Άλλα θέματα

Το συμβούλιο της FIFA όρισε την Αρμενία και τη Γεωργία ως διοργανώτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA U-20 2029.

*Επιπλέον, το συμβούλιο της FIFA επιβεβαίωσε επίσης τον διορισμό των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα του Μαϊάμι, για τη διοργάνωση της τελικής φάσης του Champions Cup 2027 γυναικών , το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

*Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA U-17 2026, που πρόκειται να διεξαχθεί στο Κατάρ, θα διεξαχθεί από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

*Οι ακόλουθες ημερομηνίες αγώνων συμπεριλήφθηκαν στο διεθνές ημερολόγιο αγώνων ανδρών: AFC Asian Cup Σαουδική Αραβία 2027 από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2027· CONCACAF Gold Cup 2027 από τις 19 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου 2027· Κύπελλο Εθνών Αφρικής CAF 2027 από 19 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2027.

*Σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA και τους ισχύοντες κανονισμούς, επιβεβαιώθηκε ότι οι προεδρικές εκλογές της FIFA για την περίοδο 2027-2031 θα διεξαχθούν στο 77ο Συνέδριο της FIFA, που θα πραγματοποιηθεί το 2027, με την εκλογική περίοδο να ξεκινά στις 30 Απριλίου 2026.

*Το συμβούλιο της FIFA ενέκρινε επίσης ομόφωνα μια διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για μια κανονιστική υποχρέωση ότι οι ομάδες των ανώτερων συλλόγων υποχρεούνται να έχουν πάντα τουλάχιστον έναν εγχώριο παίκτη από την κατηγορία U-20 ή U-21 στον αγωνιστικό χώρο, και για την υποβολή της πρότασης στο Συμβούλιο της FIFA το επόμενο έτος.