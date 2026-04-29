Μπάσιμο του Ολυμπιακού για να αρπάξει τον Καλογερόπουλο από τον Παναθηναϊκό με μυθική πρόταση 300.000 ευρώ

Ο Παναθηναϊκός εκδήλωσε προ καιρό ενδιαφέρον για τον διεθνή πολίστα Στάθη Καλογερόπουλο και ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του.

Σε… ναυμαχία των αιωνίων για τον διεθνή πολίστα εξελίσσεται η υπόθεση καθώς ο αθλητής έχει διετές συμβόλαιο με τη Μαρσέιγ και σκέφτεται τον επαναπατρισμό του.

Ο Παναθηναϊκός πλησίασε τον αθλητή, έκανε την πρότασή του αλλά η εμπλοκή του Ολυμπιακού βάζει… φωτιά στην υπόθεση καθώς καταβάλλει buy out στη Μαρσέιγ και επιπλέον δίνει 250.000 ευρώ στον αθλητή (50.000 ως πριμ υπογραφής) συν μπόνους για να τον κάνει δικό του.

Οι ερυθρόλευκοι δείχνουν να τα δίνουν όλα για να μην χάσουν την αυτοκρατορία στην πισίνα καθώς είναι το πιο… σταθερό στους τίτλους άθλημα στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού και αν μπορεί με αυτά τα δεδομένα να φέρει την κατάσταση στα μέτρα του καθώς ο Ελληνας διεθνής είναι ο στόχος και των δύο αιωνίων όπως ήταν τέτοιο καιρό πέρυσι ο Σκουμπάκης.

Οι διαθέσιμοι πολίστες υψηλού επιπέδου με συμμετοχή στην Εθνική ανδρών δεν είναι πολλοί και η παρουσία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ανεβάζει τον ανταγωνισμό και τα συμβόλαια.