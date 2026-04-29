ΠΑΟΚ: Γιγαντοοθόνη της θύρας 4 για τον τελικό

Γιγαντοοθόνη στη πλατεία Ναυαρίνου για τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ

Οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου στήνουν ένα «ασπρόμαυρο» πάρτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη «Θύρα 4» να γνωστοποιεί ότι θα υπάρχει γιγαντοοθόνη στην πλατεία Ναυαρίνου, από όπου θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει τον μεγάλο τελικό.

Η ανακοίνωση της Θύρας 4:

«Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του και όλο το λαό του ΠΑΟΚ πως για όσους δε πήγαν στο Μπιλμπάο,θα υπάρχει γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Από τις 19:00 στήνουμε το δικό μας πάρτι,όπως μόνο εμείς ξέρουμε και βλέπουμε την ομαδάρα μας όλοι μαζί.

«Και ο λαός μας θα χορεύει, όπως το ’91 στη Γενεύη».