Οι Ισπανοί ανέλυσαν σε βίντεο πως ο Παναθηναϊκός εγκλώβισε τη Βαλένθια!

Το πλάνο του Αταμάν λειτούργησε στην εντέλεια, η Βαλένθια βραχυκύκλωσε και Ισπανικά μίντια αποτύπωσαν μέσω ενός βίντεο το πώς συνέβη αυτό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάστηκε σοβαρός και με πλάνο στην «Roig Arena» και κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βαλένθια και να κάνει το 1-0 στην σειρά των play-offs.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε το πλάνο του να λειτουργεί στην εντέλεια, με τις «Νυχτερίδες» να μένουν στους 67 πόντους, ενώ φέτος πετυχαίνουν κατά μέσο όρο 90,3.

Ο Τούρκος τεχνικός μπόρεσε να… βραχυκυκλώσει το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ και μάλιστα οι Ισπανοί ανέλυσαν σε βίντεο το πώς το κατάφερε. Τα σημεία στα οποία στάθηκαν ήταν:

-Η κάλυψη χώρων, η οποία δυσκόλεψε τις διεισδύσεις

-Ο καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων

-Η πίεση στην γραμμή του τριπόντου, η οποία χάλασε τον επιθετικό ρυθμό και το timing στα σουτ

