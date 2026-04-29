Οι Ισπανοί ανέλυσαν σε βίντεο πως ο Παναθηναϊκός εγκλώβισε τη Βαλένθια!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιάστηκε σοβαρός και με πλάνο στην «Roig Arena» και κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βαλένθια και να κάνει το 1-0 στην σειρά των play-offs.
Ο Εργκίν Αταμάν είδε το πλάνο του να λειτουργεί στην εντέλεια, με τις «Νυχτερίδες» να μένουν στους 67 πόντους, ενώ φέτος πετυχαίνουν κατά μέσο όρο 90,3.
Ο Τούρκος τεχνικός μπόρεσε να… βραχυκυκλώσει το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ και μάλιστα οι Ισπανοί ανέλυσαν σε βίντεο το πώς το κατάφερε. Τα σημεία στα οποία στάθηκαν ήταν:
-Η κάλυψη χώρων, η οποία δυσκόλεψε τις διεισδύσεις
-Ο καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων
-Η πίεση στην γραμμή του τριπόντου, η οποία χάλασε τον επιθετικό ρυθμό και το timing στα σουτ
Δείτε το βίντεο:
🟢⚪️Panathinaikos frenó el ritmo frenético de Valencia Basket— Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) April 29, 2026
Ocupación de espacios dificultando penetraciones
Establecer prioridades claras
Presión sobre la línea de 3 puntos obligándolos a romper el timing ofensivo y de tiro pic.twitter.com/lfdYtK0e3A