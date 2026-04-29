Καλαμάτα: Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του 44χρονου – Γιατί ενισχύεται το σενάριο αυτοχειρίας

Ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα καταγράφεται στην υπόθεση του νεκρού άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από πυροβολισμό στην Καλαμάτα.

Mε βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τη μαρτυρία του αδελφού του, αλλά και τις καταθέσεις των δύο ατόμων, οι αρχές φαίνεται να αξιολογούν ως αξιόπιστη την εκδοχή της αυτοχειρίας, συνεχίζοντας ωστόσο την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 44χρονος υπήκοος Αλβανίας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, η οποία ανήκε σε ηλικιωμένο ιδιοκτήτη στάβλου κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Αυτή την εκδοχή ενισχύουν και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ενώ καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία του αδελφού του, ο οποίος ανέφερε στις αρχές ότι το θύμα του είχε εκμυστηρευτεί πως σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το αρχικό μπέρδεμα στην υπόθεση φαίνεται πως προκλήθηκε από τις ενέργειες δύο ατόμων που εντόπισαν πρώτοι τον άνδρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φοβήθηκαν και προχώρησαν στο να λύσουν το όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί και να το πετάξουν σε παρακείμενο κανάλι. Όπως φέρεται να υποστήριξαν, το όπλο ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο, ήταν αδήλωτο και ανησύχησαν μήπως εμπλακούν σε νομικές συνέπειες.

Πηγή: cnn.gr