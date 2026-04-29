Η Geely παρουσιάζει το πρώτο Robotaxi

Η Geely Auto Group συμμετέχει στην Auto China 2026, τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, για πρώτη φορά απευθείας ως εκθέτης, παρουσιάζοντας το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα του ομίλου.

Την ημέρα έναρξης της έκθεσης, η Geely Auto Group, μαζί με την AFARI Technology και την CaoCao Mobility, παρουσίασαν από κοινού το πρώτο ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο Robotaxi της Κίνας, το EVA Cab. Το ντεμπούτο αποτέλεσε μια πρωτοποριακή επίδειξη του μέλλοντος της κινητικότητας νέας ενέργειας, μέσω της «ενσωματωμένης νοημοσύνης».

Η Geely Auto Group, παρουσίασε επίσης στο περίπτερό της το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα της Geely με σημαντικές καινοτομίες για το αυτοκίνητο όπως ηλεκτρική αρχιτεκτονική 900V, τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 12C (δηλαδή πλήρης φόρτιση σε 1/12 της ώρας, ήτοι 5’ μόλις), μπαταρίες στερεάς κατάστασης, έξυπνα πιλοτήρια και έξυπνες λύσεις υποβοηθούμενης οδήγησης για το εγγύς μέλλον αλλά και καινοτομίες εκτός αυτοκινητιστικού περιβάλλοντος, όπως δίποδα ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Τα εντυπωσιακά τεχνολογικά εκθέματα καταδεικνύουν την πλήρη είσοδο της Geely στην εποχή του «Full-Domain AI 2.0», της αναβαθμισμένης αρχιτεκτονικής ευφυΐας οχημάτων όπως την είχε αποκαλύψει η Geely στην Έκθεση Τεχνολογίας CES 2026, στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, πριν μερικούς μήνες. Στην ουσία, το Full-Domain AI 2.0 μετατρέπει το αυτοκίνητο από μια συλλογή λειτουργιών σε ένα «AI-defined» όχημα, προσφέροντας πιο φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και αυξημένη ασφάλεια. Η εντυπωσιακή παρουσία της Geely στην Auto China 2026 ουσιαστικά επιβεβαιώνει έμπρακτα την ηγετική θέση του ομίλου ως αυτοκινητοβιομηχανία παγκόσμιου επιπέδου, καθοδηγούμενη από έξυπνες τεχνολογίες.

Το EVA Cab Robotaxi επαναπροσδιορίζει την κινητικότητα του μέλλοντος ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες Full-Domain AI της Geely

Το πρωτότυπο EVA Cab Robotaxi δεν είναι παρά μία τεχνολογική επίδειξη αιχμής του «Full-Domain AI 2.0» της

Geely. Έχει σχεδιαστεί για να υλοποιήσει τις προσδοκίες που έχουν τόσο οι χρήστες όσο και η βιομηχανία για την αυτόνομη οδήγηση. Πρωτοστατεί στον ορισμό της μελλοντικής εμπειρίας κινητικότητας σε τέσσερις βασικές

διαστάσεις: σχεδιασμό, υλικό, λογισμικό και ενσωμάτωση οικοσυστήματος.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του EVA Cab Robotaxi ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της «Τεχνολογικά καθοδηγούμενης

κινητικότητας που οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή». Το Robotaxi διαθέτει ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες σε συνδυασμό με μια διάταξη καμπίνας όπου οι τέσσερις επιβάτες κάθονται αντικριστά, συνδυάζοντας άψογα την

εκλεπτυσμένη αισθητική με μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου. Εντυπωσιάζει η ηλιοροφή "Galaxy Skyroof", που καταλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν την οροφή του Robotaxi.

Το EVA Cab Robotaxi είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από κορυφαίες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την Geely. Αυτές περιλαμβάνουν την πρώτη παγκοσμίως ηλεκτρική-ηλεκτρονική αρχιτεκτονική "Quantum-Level AI Electronic and Electrical Architecture - EEA 4.0", το επίσης πρώτο στον κόσμο υπερυψηλής ανάλυσης ψηφιακό σύστημα LiDAR 2.160 γραμμών και το πρώτο στην αυτοκινητοβιομηχανία λογισμικό υποβοηθούμενης οδήγησης επιπέδου L4, έτοιμο για μαζική παραγωγή. Αυτά τα χαρακτηριστικά από κοινού, καθιστούν το EVA Cab Robotaxi ως μια ολοκληρωμένη τεχνολογική βιτρίνα του βάθους και του εύρους δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης της Geely.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία κβαντικής κρυπτογράφησης, η EEA 4.0 εγγυάται απόλυτη απόδοση και ασφάλεια. Καθιερώνει ολοκληρωμένη προστασία κβαντικού επιπέδου σε όλες τις πλατφόρμες οχημάτων και στο cloud, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων εφαρμογών υψηλής συχνότητας, όπως κλειδιά Bluetooth, τηλεχειρισμό οχήματος, ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού OTA και προστασία δεδομένων. Το όχημα διαθέτει επίσης την πρώτη στον κλάδο τεχνολογία SOVD (Service-Oriented Vehicle-Cloud Integrated Diagnostics), δημιουργώντας ένα προληπτικό σύστημα προστασίας για τους χρήστες που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Η Geely είναι η πρώτη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που έλαβε την πιστοποίηση ISO 8800 AI Safety, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τα έξυπνα πρότυπα ασφάλειας.

Το EVA Cab Robotaxi είναι επίσης εξοπλισμένο με την πιο ισχυρή υπολογιστική πλατφόρμα-εντός-οχήματος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ενσωματώνει τρία κορυφαία τσιπ - το NVIDIA SuperChip, το NVIDIA Thor U και το

Qualcomm Snapdragon 8397 - παρέχοντας συνδυασμένη υπολογιστική ισχύ που υπερβαίνει τα 3.000 TOPS,

όπου TOPS σημαίνει «τρισεκατομμύρια πράξεις του δευτερόλεπτο». Αυτή η εξωπραγματική υπολογιστική ισχύς είναι υπεραρκετή για να καλύψει τις υπολογιστικές απαιτήσεις της αυτόνομης οδήγησης επιπέδου L4 και του συνόλου των ακραίων σεναρίων οδήγησης.

Όσον αφορά στο υλικό οπτικής απεικόνισης, το EVA Cab Robotaxi διαθέτει το πρώτο στον κόσμο ψηφιακό

σύστημα LiDAR 2.160 γραμμών, με εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες απεικόνισης 25,92 εκατομμυρίων σημείων

ανά δευτερόλεπτο και εμβέλεια ανίχνευσης που εκτείνεται έως και 600 μέτρα. Επιπλέον, το όχημα χρησιμοποιεί

την πρώτη μαζικής παραγωγής λύση λογισμικού υποβοηθούμενης οδήγησης επιπέδου L4 — το AFARI G-ASD L4 της Geely — που επιτρέπει πλήρως μη επανδρωμένες υπηρεσίες μετακίνησης σε ανοιχτούς δημόσιους δρόμους.

Ο Όμιλος Geely Auto έχει προγραμματίσει να λανσάρει την προσαρμοσμένη έκδοση "CaoCao Mobility" του EVA Cab Robotaxi το 2027 και να επιταχύνει την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση μεγάλης κλίμακας των υπηρεσιών Robotaxi. Η Geely έχει ήδη αφιερώσει χρόνια στην ανάπτυξη της αγοράς διαμοιρασμένης κινητικότητας μέσω της θυγατρικής της, CaoCao Mobility. Στον τομέα των Robotaxi, η Geely έχει ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, για πάνω από ένα χρόνο, σε πόλεις όπως η Hangzhou και η Suzhou.

Η Τεχνολογική Ανταγωνιστικότητα στην Εποχή της Full-Domain AI 2.0

Στην έκθεση αυτοκινήτου, η Geely Auto Group παρουσίασε επίσης μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων

τεχνολογιών νέας ενέργειας, όπως Smart Cities, Smart Energy, Smart Platforms και Methanol Ecosystems. Αυτές περιλάμβαναν το δίποδο ρομπότ «Eva», την ολοκαίνουργια ψηφιακή αρχιτεκτονική EEA 4.0 και την πρώτη στον κόσμο υβριδική αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 900V πλήρους εύρους. Αυτή η παρουσίαση σηματοδοτεί ότι η Geely Auto Group έχει μεταβεί από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης στην «εκρηκτική φάση ανάπτυξης» της εποχής 2.0, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενδυναμώσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και ενσωματώνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη σε κάθε τομέα λειτουργίας του οχήματος.