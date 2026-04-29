Μπαρτζώκας: «Δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό»

Ενόψει του Game 2 του Ολυμπιακού με την Μονακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πίεση που έχει η ομάδα του για να κατακτήσει την Euroleague, υπογραμμίζοντας πως μόνο οι «ερυθρόλευκοι» και ο Παναθηναϊκός την έχουν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την προετοιμασία για μία πιθανή αντίδραση της Μονακό: «Θα κάνουμε meeting με τους παίκτες, θα δείξουμε το βίντεο, θα επιστήσουμε την προσοχή στην ομάδα μας και θα ήθελα να μην νομίζει η κοινή γνώμη πως είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικό. Θα είναι πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι για εμάς, όπως και για τους αντιπάλους μας. Τους σεβόμαστε απόλυτα. Έχει ποιότητα, το έδειξε χθες σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς και αύριο πρέπει το ίδιο και ακόμα παραπάνω, γιατί για εμάς είναι πολύ κρίσιμο παιχνίδι».

Για το αν υπάρχει περιθώριο για αλλαγές όταν απέχουν 48 ώρες από τα δύο ματς: «Όχι. Μόνο μικρές λεπτομέρειες. Αναλύουμε το παιχνίδι, βλέπουμε αν έχουν προσθέσει κάτι. Το ίδιο και οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα. Μπορεί να διαλέξουμε διαφορετική άμυνα αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά αυτά για να αλλάξουν το παιχνίδι».

Για τους Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μόρις: «Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών, αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω για κανέναν. Ο Βεζένκοφ έχει ράμματα, θα παίξει κανονικά. Ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι ΟΚ».

Για το ότι πρέπει να ξεχάσει το πρώτο παιχνίδι η ομάδα του: «Θα του πω το παράδειγμα με την Σιένα. Το χθεσινό δεν ήταν εύκολο ματς για εμάς. Είχαμε ένα ξέσπασμα στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και πήγαμε στο +9 στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι ακροβατούσε στο τρίτο δεκάλεπτο, το να μπει ή όχι στο παιχνίδι η Μονακό και κατέληξε στους 21 πόντους. Δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της εικόνας των ομάδων, ούτε πιστεύω ότι κάναμε κάτι φοβερό. Απλώς ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση της ομάδας ήταν σημαντική. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Η Μονακό πώς σκέφτεται το αυριανό ματς. Εμείς θεωρητικά είμαστε πιο χαλαροί γιατί κερδίσαμε. Η ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Για τους παίκτες που πρέπει να ισορροπήσουν το συναίσθημα με τον ρόλο τους στην ομάδα: «Πρέπει να αποδεχθείς ότι ο κάθε παίκτης έχει χαρακτηριστικά. Υπάρχουν παίκτες που είναι κομπιούτερ, άλλοι που παίζουν με το συναίσθημα. Αν προσπαθείς να τους αλλάξεις, χάνεις αυτό που έχουν σαν προσόν. Πολλές φορές εκνευρίζομαι με κάποιες επιλογές. Από την άλλη, ένας σκόρερ με ένστικτο πρέπει να αποδεχθείς ότι θα πάει σε υπερβολές, όσο αυτό δεν στοιχίζει στην ομάδα. Είναι δύσκολη κατάσταση και κάποιες φορές χάνεις παιχνίδια από αυτό.

Έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Στο παρελθόν είχαν τον Σβεντ. Ο προπονητής πρέπει να αναγνωρίσει το ταλέντο και τα χαρακτηριστικά που έχουν οι παίκτες του και όχι αυτά που θα ήθελε να έχει. Είναι σημαντικός ο συμβιβασμός. Παίρνεις 80-70 αποφάσεις στην άμυνα και στην επίθεση σε κάθε ματς. Ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει τις αποφάσεις. Κανείς δεν παίρνει στην δουλειά του 100% σωστές αποφάσεις. Όταν οι παίκτες έχουν 200 σφυγμούς, κάποιες αποφάσεις θα είναι λάθος».

Για τους πόντους από τον πάγκο: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα. Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους. Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα».

Για το γεμάτο ρόστερ και τη διαχείρισή του: «Για το αν είναι ετοιμοπόλεμοι, βλέπετε ότι υπάρχει ρουτίνα και δεν τους αφήνει εκτός φόρμας. Η διαχείριση είναι δύσκολη γιατί πολλές φορές, οι παίκτες που θέλουν μόνο να παίζουν, οι παίκτες που μένουν εκτός στεναχωριούνται, το λένε κιόλας. Κάνουμε ροτέισιον, εξηγούμε την κατάσταση. Είναι ένα όπλο, αν το διαχειριστείς σωστά».