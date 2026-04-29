Οταν ο 89χρονος ήταν παρών στην κηδεία του τέως βασιλιά και μιλούσε στα κανάλια (vid)

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται από χθες ο 89χρονος ο οποίος πραγματοποίησε δύο επιθέσεις, σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, πριν διαφύγει στην Πάτρα όπου και συνελήφθη.

Ο άνθρωπος που παρά το πολύ προχωρημένο της ηλικίας του έκανε άνω κάτω την Αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στα κανάλια για πρώτη φορά τώρα που του πέρασαν χειροπέδες, αλλά έχει προϊστορία.

Πριν από περίπου τρία χρόνια είχε παρευρεθεί στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι και μάλιστα είχε παραχωρήσει και δηλώσεις.

Κρατώντας μια μαγκούρα με τη φωτογραφία του Κωνσταντίνου, είχε πει ότι «η ημέρα σήμερα πρέπει να είναι συννεφιασμένη, όχι να έχει λιακάδα», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στενοχώρια του για την απώλεια του τέως.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 2:22

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές έχουν ασκήσει δίωξη στον ηλικιωμένο για τρία κακουργήματα. Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, ο ίδιος προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του επικαλούμενος την αγανάκτησή του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ήθελα να κάνω ντόρο γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά. Δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα».