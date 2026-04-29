Στασινόπουλος: «Αντέξαμε και δικαιωθήκαμε γιατί μείναμε ενωμένοι»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μαρούσι, Δήμος Στασινόπουλος, παρέθεσε δείπνο σε όλα τα στελέχη της ομάδας και τόνισε πως κατάφεραν να δικαιωθούν γιατί έμειναν ενωμένοι.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με το Μαρούσι να… διαλύει το σύστημα και να καταφέρνει να παραμείνει στην Stoiximan Greek Basketball League. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δήμος Στασινόπουλος, παρέθεσε γεύμα σε όλα τα στελέχη της ομάδας στο «Casa Giacomo», με τον τους Τζακόρι Ουίλιαμς (συνεχίζει την σεζόν στο Ιραήλ) και Τζορτζ Πάπας να είναι οι μόνοι που απουσίαζαν.

Παίκτες, προπονητικό επιτελείο, μέλη της διοίκησης, προσωπικό και εκπρόσωποι παλαιμάχων έμειναν μαζί για περίπου δύο ώρες σε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Ο Στασινόπουλος προχώρησε και σε ομιλία και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την σκληρή προσπάθεια που καταβάλατε όλη τη χρονιά. Ξέρετε τις δυσκολίες που περάσαμε. Αντέξαμε την πίεση, αλλά στο τέλος δικαιωθήκαμε γιατί μείναμε ενωμένοι και αυτό ήταν το “κλειδί”», ενώ… πέταξε και το μπαλάκι στον Ηλία Παπαθεοδώρου για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.