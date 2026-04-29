Gac Milan Design Center: Το σημείο εκκίνησης, που διαμορφώνει την νέα ταυτότητα της ΑΙΟΝ στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωγραφία της δημιουργίας, κάποιες φορές, έχει σημασία. Και στην περίπτωση της GAC, το Μιλάνο αποτελεί έναν σταθμό παρουσίας, αλλά και έναν πυρήνα σκέψης. Το Ευρωπαϊκό Design Center της GAC λειτουργεί ως σημείο συνάντησης διαφορετικών σχολών: ιταλική αισθητική, τεχνολογική ακρίβεια και μια ξεκάθαρη κατανόηση των τάσεων της αγοράς και των αναγκών του Ευρωπαίου οδηγού.

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον, του GAC Milan Design Center, γεννιούνται τα μοντέλα που ήδη έχουν ξεκινήσει να αποκτούν μια ιδιαίτερα πετυχημένη παρουσία και στην Ελληνική αγορά.

Το AION UT και το AION V αποτελούν σημαντικά προϊόντα προσαρμογής για την Ευρώπη. Φέρουν από την αρχή τη σφραγίδα της ευρωπαϊκής σκέψης, με σχεδιασμό που έχει εξελιχθεί μέσα στο Σχεδιαστικό Κέντρο του Μιλάνο και με σαφή στόχο να απαντήσει σε

συγκεκριμένες απαιτήσεις: λειτουργικότητα, καθαρή σχεδίαση, τεχνολογική συνοχή.

Στην ίδια Ευρωπαϊκή διαδρομή εντάσσεται και το Graz της Αυστρίας, εκεί όπου η GAC AION συνεργάζεται με τη Magna Steyr για την παραγωγή των AION V και AION UT. Έτσι, το Μιλάνο λειτουργεί ως αφετηρία της σύγχρονης σχεδιαστικής σκέψης και το Graz ως σημείο εξειδικευμένης υλοποίησης της καινοτόμας τεχνολογίας της μάρκας.

Η παραγωγή του AION UT στο Graz ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, ενώ του AION V έχει ήδη ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας της GAC με τη Magna Steyr από το 2025.

Το Σχεδιαστικό Κέντρο στο Μιλάνο αποτελεί μια απόλυτα στρατηγική επιλογή της μάρκας

Το GAC Milan Design Center αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου έρευνας και ανάπτυξης της GAC, το οποίο εκτείνεται διεθνώς και συνδέει διαφορετικά hubs τεχνογνωσίας. Στο Μιλάνο, η προσέγγιση είναι ξεκάθαρη: η σχεδίαση λειτουργεί ως εργαλείο εμπειρίας, αφού οι ομάδες σχεδιασμού εργάζονται με βάση πραγματικά δεδομένα χρήσης, συνθήκες ευρωπαϊκών πόλεων και διαφορετικές οδηγικές κουλτούρες.

Η διαδικασία περιλαμβάνει εργονομία, ψηφιακή αλληλεπίδραση, αντίληψη χώρου και συνολική εμπειρία μέσα στο όχημα. Αυτός ο τρόπος σκέψης εξηγεί γιατί τα μοντέλα AION εμφανίζουν μια καθαρή σχεδιαστική ταυτότητα, με έμφαση στις αναλογίες, στις επιφάνειες και στη λεπτομέρεια.

AION UT: το ηλεκτρικό πόλης με ευρωπαϊκή λογική

Το AION UT αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η hatchback σιλουέτα του αποτυπώνει την ανάγκη για ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί άνετα στην πόλη και ταυτόχρονα προσφέρει χώρους και δυνατότητες που συνήθως συναντώνται σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Στην πράξη, η σχεδίαση αυτή μεταφράζεται σε ουσία. Το μεγάλο μεταξόνιο επιτρέπει άνετη φιλοξενία επιβατών, ενώ ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων καλύπτει καθημερινές ανάγκες χωρίς συμβιβασμούς. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ενισχύει αυτή την

προσέγγιση, με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh και αυτονομία που φτάνει τα 430 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να αγγίξει έως και τα 620 χιλιόμετρα.

H αποδοτικότητα του συστήματος αποτυπώνεται και στην κατανάλωση, η οποία διαμορφώνεται στις 16,4 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει

την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, προσφέροντας ευελιξία σε αστικό και μη περιβάλλον.

Σε επίπεδο απόδοσης, το AION UT αποδίδει 204 ίππους, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία που ενισχύουν την ευχρηστία του μέσα στην πόλη. Η συνολική εμπειρία οδήγησης χαρακτηρίζεται από αμεσότητα και ευκολία, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που το όχημα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αστικό περιβάλλον.

AION V: με την ίδια φιλοσοφία σε διαφορετική κλίμακα

Η σχεδιαστική κατεύθυνση στο Μιλάνο αποτυπώνεται και στο AION V, ένα μοντέλο που κινείται σε διαφορετική κατηγορία αλλά βασίζεται στην ίδια λογική. Εδώ, η έμφαση μεταφέρεται στην ευρυχωρία, στην παρουσία στον δρόμο και στη δυνατότητα για μεγαλύτερες, εκτός πόλης, αποστάσεις.

Το AION V ενσωματώνει την ίδια προσέγγιση σχεδίασης, με πιο έντονη έμφαση στις αναλογίες ενός C-SUV και στη διαχείριση όγκου. Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία της απλότητας, της ευχρηστίας και της ψηφιακής οργάνωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον

που παραμένει καθαρό και λειτουργικό.

Η συνολική του αρχιτεκτονική υποστηρίζεται από μια ισχυρή τεχνολογική βάση, με απόδοση 204 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 75,26 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να φτάσει έως και τα 708 χιλιόμετρα. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στις 16,7 kWh/100 km (WLTP), ενισχύοντας τον αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου σε κάθε είδους διαδρομή.

Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% στο 80% σε περίπου 18 λεπτά, στοιχείο που ενισχύει τη χρηστικότητα σε ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών των 427 λίτρων καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς, υποστηρίζοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του οχήματος.

Τόσο για το AION V, όσο και το AION UT ισχύει η 8ετής εγγύηση οχήματος και μπαταρίας, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας για τον οδηγό.

Τεχνολογία GAC AION: από τη σχεδίαση στην υλοποίηση

Πίσω από τη σχεδιαστική ταυτότητα, η τεχνολογία της GAC AION λειτουργεί ως συνεκτικός κρίκος. Η εξέλιξη των μπαταριών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρχιτεκτονική Magazine Battery 2.0, ενσωματώνει λύσεις που εστιάζουν στην ασφάλεια, στη θερμική διαχείριση και στη σταθερή απόδοση.

Παράλληλα, τα ψηφιακά συστήματα και η συνδεσιμότητα αποτελούν βασικό μέρος της εμπειρίας. Οι μεγάλες οθόνες, η ταχύτητα απόκρισης των συστημάτων infotainment και η ενσωμάτωση λειτουργιών καθημερινής χρήσης δημιουργούν ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Aπό το Μιλάνο στο Graz: μια πραγματικά Ευρωπαϊκή διαδρομή με σαφή κατεύθυνση

Η παρουσία της GAC AION στην Ευρώπη διαμορφώνεται μέσα από μια στρατηγική που συνδέει την τοπική κατανόηση με τη διεθνή τεχνογνωσία. Το Μιλάνο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς αυτής της στρατηγικής, δίνοντας στα μοντέλα της μάρκας μια ταυτότητα που

επικοινωνεί άμεσα με τον ευρωπαίο οδηγό και συνεχίζεται στο Graz μέσα από την συνεργασία της μάρκας με την Magna Stayer.

Η διαδρομή, από το Μιλάνο έως το Graz, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο τα AION UT και AION V διαμορφώνονται από την αρχή: μέσα από ευρωπαϊκή σκέψη, εξέλιξη και υλοποίηση.

Τα δύο συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν ήδη τα πρώτα δείγματα αυτής της προσέγγισης και στην Ελληνική αγορά, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και εμπειρία χρήσης, που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του ευρωπαίου οδηγού.

Στη χώρα μας, επίσης, η στρατηγική αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από την Inchcape Hellas, έναν Όμιλο με μακρόχρονη παρουσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ισχυρών brands αυτοκινήτου.

Με μια πορεία που συνδέεται διαχρονικά με την επιτυχημένη παρουσία μαρκών, όπως η Toyota και η Lexus, η Inchcape Hellas, διαμορφώνει τις συνθήκες για μια ομαλή και αξιόπιστη εισαγωγή και διανομή της AION στην Ελλάδα.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, αυτή η συνεργασία μεταφράζεται σε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: «Εμπιστοσύνη». Από το συνεχώς εξελισσόμενο δίκτυο και την υποστήριξη, έως τη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας, η παρουσία του έμπειρου Ομίλου της Inchcape λειτουργεί ως εγγύηση, ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση συνοδεύεται από ασφάλεια, σταθερότητα και συνέπεια.

Σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, η σύνδεση σχεδίασης και τεχνολογίας αποκτά καθοριστική σημασία. Σε αυτή τη σύνδεση, ασφαλώς το Μιλάνο διαμορφώνει την αφετηρία της δημιουργίας, αλλά η τοπική παρουσία και υποστήριξη που παρέχει η ΑΙΟΝ στην Ελλάδα φροντίζει ώστε αυτή η εμπειρία να φτάνει απόλυτα ολοκληρωμένη μέσα από όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές στον Έλληνα οδηγό.

