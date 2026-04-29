Στα ημιτελικά της Μαδρίτης ο Σίνερ (vid)

Ο Γιάνικ Σίνερ διατηρεί την εξαιρετική του κατάσταση, παραμένοντας αήττητος στο χώμα (9-0) και επεκτείνοντας το νικηφόρο σερί του στα τουρνουά Masters 1000, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την πρόκριση στα ημιτελικά του Madrid Open.

Ο Ιταλός επικράτησε του 19χρονου Ραφαέλ Χόδαρ με 6-2, 7-6(0) σε αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 58 λεπτών, φτάνοντας τις 21 συνεχόμενες νίκες σε Masters 1000 μέσα στη σεζόν, αλλά και τις 26 συνολικά αν συνυπολογιστεί και το περσινό Παρίσι.

Στο πρώτο σετ, ο Σίνερ ανέτρεψε το 1-2 σε 6-2, βρίσκοντας δύο break και παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο. Στο δεύτερο, ο Ισπανός ανέβασε την απόδοσή του και πίεσε, χωρίς όμως να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για break. Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ο Νο1 του κόσμου ήταν απόλυτος, κατακτώντας το χωρίς να χάσει πόντο.

Αυτή θα είναι η 17η παρουσία του σε ημιτελικό Masters 1000, ενώ απέχει πλέον δύο νίκες από την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου στη διοργάνωση και τη συνέχιση του εντυπωσιακού του σερί.

Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στους Αρτούρ Φις και Γίρι Λεχέτσκα.