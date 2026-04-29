Ιστορική στιγμή: Στα 70 του επιστρέφει ως βασικός τερματοφύλακας

Μια ξεχωριστή ιστορία συμβαίνει στην Ισπανία, καθώς η Κολούνγκα θα παραταχθεί σε αγώνα με τερματοφύλακα 70 ετών.

Ο Άνχελ Ματέος Γκονθάλεθ, ο οποίος έχει αποσυρθεί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, θα γυρίσει συμβολικά στην ενεργό δράση, παίρνοντας θέση στην ενδεκάδα στο ματς με την Πραβιάνο.

Ο άλλοτε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και ανθρακωρύχος συνεργάζεται το τελευταίο διάστημα με τον σύλλογο, βοηθώντας τους τερματοφύλακες, και η ομάδα αποφάσισε να τον τιμήσει με αυτή τη συμμετοχή.

Ο ίδιος δήλωσε πως παραμένει ενεργός σε επίπεδο βετεράνων και αισθάνεται έτοιμος, αν και δεν γνωρίζει πόσο χρόνο θα αγωνιστεί. Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που αναδεικνύει την αγάπη για το ποδόσφαιρο πέρα από την ηλικία.