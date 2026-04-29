Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο ηλεκτρικό Polo - Πόσο κοστίζει (pics)

Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της ιστορίας της, παρουσιάζοντας το νέο ID. Polo.

Mε περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, περνά πλέον στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή, κρατώντας τον compact χαρακτήρα του, αλλά πατώντας σε εντελώς νέα τεχνολογική βάση.

Tο νέο ID. Polo έρχεται με καθαρή σχεδίαση, καλύτερη αξιοποίηση χώρων, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και τιμή εκκίνησης 24.995 ευρώ στη Γερμανία. Στόχος της μάρκας είναι ένα ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο που δεν θα δείχνει σαν πείραμα του αύριο, αλλά σαν κανονικό Volkswagen για την καθημερινότητα.

Αυτονομία έως 454 χλμ. και φόρτιση DC στον βασικό εξοπλισμό

Το νέο «μικρό» της γερμανικής φίρμας θα διατίθεται με νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης στους εμπρός τροχούς και τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW, 99 kW και 155 kW.

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW χρησιμοποιούν νέα μπαταρία υψηλής τάσης LFP, λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού, με καθαρή χωρητικότητα 37 kWh. Η μπαταρία φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC και προσφέρει αυτονομία έως 329 χλμ.

Η ισχυρότερη έκδοση των 155 kW εφοδιάζεται με μπαταρία NMC, νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Σε αυτή την περίπτωση, η αυτονομία φτάνει έως τα 454 χλμ., ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά σε σταθμό DC.

Compact διαστάσεις, μεγαλύτεροι χώροι

Το νέο Polo έχει μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ., ύψος 1.530 χλστ. και μεταξόνιο 2.600 χλστ. Χάρη στην πλατφόρμα MEB+, η Volkswagen αξιοποιεί καλύτερα το διαθέσιμο αποτύπωμα του αυτοκινήτου σε σχέση με το συμβατικό «αδελφό» Polo.

Ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 25%, από 351 λίτρα σε 441 λίτρα, ενώ με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.240 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σχεδίαση με βλέμμα στο πρώτο Golf

Το ID. Polo είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Volkswagen που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive. Η λογική είναι καθαρές γραμμές, απλές αναλογίες και μια φιλική, οικεία εικόνα, χωρίς περιττές υπερβολές.

Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί η κολόνα C, η οποία αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf. Είναι μια σχεδιαστική αναφορά από εκείνες που δεν φωνάζουν, αλλά θυμίζουν ότι η Volkswagen ξέρει καλά την αξία της συνέχειας.

Ψηφιακό και ποιοτικό εσωτερικό

Η ίδια φιλοσοφία περνά και στην καμπίνα. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην εργονομία, την ποιότητα και την καθημερινή ευκολία χρήσης. Ανάλογα με την έκδοση, υπάρχουν λεπτομέρειες όπως διακοσμητικές ραφές στις επενδύσεις των θυρών και μικρά σήματα «Volkswagen».

Στο cockpit, ο οδηγός έχει μπροστά του Digital Cockpit 10 ιντσών, με διαγώνιο 26,0 εκ., ενώ στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται η οθόνη αφής του συστήματος infotainment Innovision, με διαγώνιο 32,77 εκ., δηλαδή 13 ίντσες. Η μεγάλη οθόνη είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί τόσο τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό.

Νέα συστήματα υποβοήθησης

Χάρη στην πλατφόρμα MEB+ και το νέο λογισμικό, διαθέτει στάνταρ ένα ευρύ πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Προαιρετικά, η νέα γενιά του Travel Assist υποστηρίζει υποβοηθούμενη διαμήκη και πλευρική καθοδήγηση, ενώ μπορεί να αντιδρά και σε φωτεινούς σηματοδότες. Σύμφωνα με τη Volkswagen, η συγκεκριμένη τεχνολογία εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία.

Στάνταρ είναι και η λειτουργία one-pedal driving, που επιτρέπει την επιβράδυνση του αυτοκινήτου μέσω του πεντάλ του γκαζιού.

Εκδόσεις Trend, Life και Style

Το νέο ID. Polo θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Trend, Life και Style.

Η έκδοση Trend αποτελεί τη βάση της γκάμας, αλλά διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό. Περιλαμβάνει στάνταρ δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC ισχύος 90 kW, συστήματα υποβοήθησης όπως Side Assist και Lane Assist, μαζί με Emergency Assist, προβολείς LED με αυτόματο έλεγχο μεγάλης σκάλας, Digital Cockpit 10 ιντσών, infotainment Innovision 13 ιντσών, πολυλειτουργικό τιμόνι με επένδυση leatherette και αυτόματο κλιματισμό.

Η έκδοση Life προσθέτει περισσότερη άνεση και πρακτικότητα, με στάνταρ Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, Park Distance Control εμπρός και Front Cross Traffic Assist. Διαθέτει επίσης αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες με λειτουργία μνήμης, φωνητικό έλεγχο, App Connect για Apple CarPlay και Android Auto, επαγωγική φόρτιση smartphone και μεταβλητό δάπεδο χώρου αποσκευών.

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση Style, με IQ.LIGHT LED matrix προβολείς, φωτιζόμενη λωρίδα LED, 3D LED πίσω φώτα και φωτιζόμενο λογότυπο VW εμπρός και πίσω. Στο εσωτερικό διαθέτει sport comfort καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό, υλικά υψηλής ποιότητας, θέρμανση τιμονιού και καθισμάτων, καθώς και αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών.

ID. Light και προειδοποίηση στις πόρτες

Μια ακόμη αναβάθμιση αφορά το ID. Light, το οποίο παρέχει οπτικές πληροφορίες στον οδηγό, όπως οδηγίες πλοήγησης ή κατάσταση φόρτισης. Για πρώτη φορά, η φωτεινή λωρίδα επεκτείνεται και στις εμπρός πόρτες, αποκτώντας νέες λειτουργίες. Μπορεί, για παράδειγμα, να προειδοποιήσει για διερχόμενους χρήστες του δρόμου πριν ανοίξει η πόρτα.