Συναγερμός με Ταβάρες στη Ρεάλ!

Συναγερμός με τον Έντι Ταβάρες στη Ρεάλ, με τον θηριώδη σέντερ μόλις στο 3' να κάθεται στον πάγκο με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο!

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η αναμέτρηση για τους Μαδριλένους κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Ταβάρες σε μία διεκδίκηση ριμπάουντ να πέφτει στο παρκέ και να πιάνει το αριστερό του γόνατο.

Ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ πήγε κατευθείαν στον πάγκο, με το ιατρικό επιτελείο των Μαδριλένων να πέφτει πάνω του και στη συνέχεια να κατευθύνεται στα αποδυτήρια και να σημαίνει συναγερμός στο στρατόπεδο της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο!