«Αφήνει την Βίρτους για το NCAA ο Νιανγκ»

Σύμφωνα με το Sportando o Σαλιού Νιάνγκ πρόκειται να αποχωρήσει από τη Βίρτους Μπολόνια μετά από το τέλος της φετινής σεζόν, για να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο NCAA.

Ακόμα ένας παίκτης που αφήνει την Ευρώπη για να περάσει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Σύμφωνα με το Sportando ο 21χρονος small forward έχει πάρει την απόφασή του και θα αποχωρήσει από τη Βίρτους μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, για να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο NCAA, θέλοντας να κυνηγήσει με αυτόν τον τρόπο το όνειρο του NBA.

O Νιάνγκ επιλέχθηκε στο νούμερο 58 του δεύτερου γύρου στο περσινό ΝΒΑ Draft, από τους Κλίβελαντ Κάβαλιερς, πριν ενταχθεί στη Βίρτους, με την οποία έχει 7,1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ ανά μέσο όρο στην Εuroleague.

Όσον αφορά το πανεπιστήμιο στο οποίο θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν, σύμφωνα με το «Sportando», αναμένεται να επιλέξει ανάμεσα σε Νορθ Καρολάινα και Λουιζιάνα Στέιτ.