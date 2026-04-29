ΠΑΕ Καλαμάτα: «Δεν αποδεχόμαστε να γράφονται ψευδείς ειδήσεις»

Η Καλαμάτα με ανακοίνωση πήρε θέση για τα πρόσφατα δημοσιεύματα που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση πρώην μελών της από τη διοίκηση της ομάδας.

Η Μαύρη Θύελλα τόνισε πως σέβεται την ελευθερία του λόγου, όμως χαρακτήρισε ως ψευδή τα όσα έχουν γραφτεί, λέγοντας πως ο μεγαλομέτοχός της, Γιώργος Πρασσάς θέτει σε κάθε περίπτωση ως προτεραιότητα την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι σε κάθε μέλος του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Πάγια τακτική της ΠΑΕ Καλαμάτα είναι να μην ασχολείται με δημοσιεύματα, σεβόμενη το λειτούργημα της δημοσιογραφίας και την ελευθερία του λόγου. Παρόλα αυτά, δεν αποδεχόμαστε να γράφονται ψευδείς και κατευθυνόμενες ειδήσεις για την ομάδα μας με σκοπό να της κάνουν ζημιά.

Διερωτόμαστε εδώ αν είναι τυχαίο γεγονός πως από τη στιγμή που εξασφαλίσαμε την επιστροφή μας στην πρώτη κατηγορία, διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα που δείχνουν να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό. Να πλήξουν την εικόνα και την αξιοπιστία του συλλόγου!

Βασική αρχή του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου της Μαύρης Θύελλας, Γιώργου Πρασσά, ήταν, είναι και θα είναι, να τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς κάθε εργαζόμενο, όπως άλλωστε κάνει διαρκώς μέχρι σήμερα.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει απρόσκοπτα τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν, στηριζόμενη στον επαγγελματισμό και στις αξίες που πρεσβεύει!»