Τζόζεφ για Game 2: «Το παιχνίδι είναι πλέον πνευματικό»

Ο Κόρι Τζόσεφ σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Game 2 κόντρα στην Μονακό (21:00) αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας, στη σημασία της πνευματικής προσέγγισης στη σειρά και στην ανάγκη να παρουσιαστούν το ίδιο συγκεντρωμένοι και ανταγωνιστικοί όπως στο πρώτο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για ένα σχόλιο στα Social Media,” Συγγνώμη Κόρι Τζόζεφ, δεν ήμουν εξοικειωμένος με το παιχνίδι σου”: «Είμαι απλά χαρούμενος που ήμουν ο εαυτός μου. Παίζω μπάσκετ επαγγελματικά εδώ και πολλά χρόνια και το να φέρνω την ενέργειά μου και να επηρεάζω το παιχνίδι, κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο είναι το στοιχείο μου»

Για το αν νιώθει καλύτερα όσο περνάει ο καιρός: «Σίγουρα. Καθημερινά νιώθω όλο και καλύτερα, αλλά είναι η ώρα των Playoffs και πρέπει ο καθένας μας να φέρνει το πιο σπουδαίο παιχνίδι του»

Για το αν απόλαυσε το πρώτο του παιχνίδι Playoff στην EuroLeague: «Το έκανα πράγματι. Ήμουν χαρούμενος που ήταν εντός έδρας. Οι φίλαθλοί μας ήταν απίστευτοι. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωσα τον ηλεκτρισμό της εξέδρας και το να τους βλέπουμε, μας έδωσε αλήθεια πάρα πολλά. Το εκτιμούμε πραγματικά και ελπίζουμε να είναι έτσι το ΣΕΦ και στο Game 2»

Για το τι είναι αυτό που θέλει περισσότερη προσοχή μετά από μια τόσο επιβλητική νίκη σε μια σειρά αγώνων: «Το παιχνίδι είναι πλέον πνευματικό. Η νίκη είναι νίκη, είναι καλή και προφανώς είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Όμως κάποιες φορές δεν πρέπει να μένεις πολύ στο πώς κέρδισες ή στο πώς έχασες. Αυτοί θα βγουν δυνατά με στόχο να χτυπήσουν πρώτοι και να παίξουν σήμερα. Όσον αφορά εμάς, πρέπει να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο και ξεχάσουμε το χθεσινό. Είναι μια σειρά best-of-five και επικρατεί αυτός που φτάνει στις 3 νίκες. Επομένως έχουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά, αν θέλουμε να φτάσουμε εκεί»