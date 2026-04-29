Πρωτομαγιά 2026: Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και τραμ η Αθήνα- Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, τρένα και πλοία

Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό και Τραμ θα μείνει η Αθήνα την Πρωτομαγιά, λόγω της συμμετοχής των σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Με στάσεις εργασίας θα συμμετέχουν στην πανεργατική απεργία και οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργαζομένων ανακοίνωσε στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως και τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως την λήξη της βάρδιας.

«Η 1η Μάη εκτός από ημέρα μνήμης και τιμής για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης, είναι και ημέρα αγώνας και απεργίας των εργαζομένων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Συνδικάτο.

«Χειρόφρενο» στα τρένα

Παράλληλα, σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Για τον ίδιο λόγο την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και 'Αγιο Γεώργιο).

2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη.

1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).

2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

«Δεμένα» τα πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρούν επίσης οι ναυτεργάτες, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των ακτοπλοϊκών και λοιπών θαλάσσιων δρομολογίων.

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, βασικοί άξονες των διεκδικήσεων παραμένουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αιχμή την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Πηγή: cnn.gr